Young Roosters blitzen bei Eisbären Juniors ab

Die U17 der Young Roosters, hier bei einem Heimspiel gegen die Kölner Junghaie, befand sich in Berlin in beiden Spielen auf Erfolgskurs – doch von diesem kam die Mannschaft von Trainer Richard Jareš doch noch ab.

Iserlohn Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wäre für die U17 des IEC bei ihren Berliner Altersgenossen Zählbares drin gewesen.

Für den IEC war Berlin diesmal keine Reise wert. In der DEB U17-Meisterrunde verlor das Team von Trainer Richard Jareš trotz einer 3:1-Führung am Samstag und des Ausgleichs am Sonntag am Ende die Partien. In der Tabelle rutschte es wieder aus den Playoff-Rängen, der Abstand zum Vierten beträgt jedoch nur vier Zähler.

3:1-Führung innerhalb von acht Minuten verspielt

„Die Jungs haben sehr gut gekämpft. Es ist schade, dass sie sich dafür nicht belohnen konnten“, blickte Jareš etwas wehmütig auf das punktlose Wochenende zurück. Im ersten Aufeinandertreffen mit dem Eisbären-Nachwuchs sorgten die Young Roosters mit einem starken Beginn in den Mittelabschnitt für eine 3:1-Führung, die allerdings nur für acht Minuten Bestand hatte. Im Schlussdrittel drehte Berlin die Partie und sorgte in Unterzahl mit dem 5:3 ins verwaiste IEC-Gehäuse für die Entscheidung.

Am Sonntag folgte gleich zu Beginn die kalte Dusche. Im zweiten Drittel stellten die Young Roosters, die auf den erkrankten Stanislav Kronhardt verzichten mussten, zehn Sekunden vor der zweiten Pause die Partie auf Gleichstand. Einen Vorteil konnten sie in den letzten 20 Minuten daraus nicht ziehen.

Richard Jareš hadert mit der Chancenverwertung

„Insgesamt waren wir nicht schlechter. Wir hatten in beiden Spielen vier bis sechs Alleingänge, ohne daraus ein Tor zu machen. Letztlich waren nicht produktiv genug“, so die Analyse von Richard Jareš. Mit Blick auf die Tabelle stehen die Young Roosters in den verbleibenden neun Spielen unter Erfolgsdruck. „Jetzt wird jedes Spiel wichtig. Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen, um die Play-offs zu erreichen“, betont Jareš. Am kommenden Wochenende sind daher zwei glatte Siege beim Schlusslicht Füssen Pflicht.

Für Stanislav Kronhardt geht es im Anschluss wieder nach Füssen. Er wurde für die U17-Nationalmannschaft nominiert. Die DEB-Auswahl von Honorartrainer Philip Kipp absolviert drei Tests gegen die Slowakei. Koronhardts Teamkollege Timo Hausfelder steht auf Abruf bereit.

TS

Eisbären Juniors - Iserlohner EC 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Tore: 1:0 (2:09) Hurbanek (Otterstätter), 2:0 (11:34) Otterstätter, 2:1 (31:45) Theuerholz (Nash, Bathe/5-4), 2:2 (39:50) Smirnykh (Budzier, Propst), 3:2 (48:05) Stocker (Gavriluk, Martin), 4:2 (56:43) Martin (Stocker, Wolfsteiner), 5:2 (59:51) Mikhalevich (EN) - Strafminuten: 8/4





Eisbären Juniors - Iserlohner EC 4:3 (0:0, 3:3, 2:0)

Tore: 0:1 (24:50) Theuerholz (Hausfelder, Wirtz/5-4), 1:1 (24:59) Gavriluk, 1:2 (26:25) Bathe (Nash), 1:3 (27:27) Esaulov (Smirnykh, Hausfelder), 2:3 (32:20) Stocker (Gavriluk, Wolfsteiner), 3:3 (35:13) Stocker (Martin, Gavriluk/5-4), 4:3 (52:35) Otterstätter, 5:3 (58:43) Gavriluk (Herrmann/4-5, EN) - Strafminuten: 18/8

Iserlohner EC: Blumenkamp (Sa), Kuklok (So) - Jares, Hausfelder; Wirtz, Ahlheim; Deimann, Wegge - Nash, Bathe, Propst; Esaulov, Budzier, Rahlenbeck; Alekseichuk, Smirnykh, Theuerholz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe