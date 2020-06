Wochenpensum 232 Kilometer

Iserlohn. Verena Walter absolviert in sechs Etappen laufend den Ruhrtalradweg.

Einen Teil des Ruhrtalradweges kennt die Iserlohner Triathletin Verena Walter durch unzählige Trainingseinheiten aus dem Effeff, aber noch nie ist sie den seit 2006 ausgeschilderten äußerst flachen Weg in voller Länge abgefahren - geschweige denn gelaufen. „Natürlich habe ich schon von der so genannten Tortour de Ruhr gehört und war schon einmal an der Strecke zum Anfeuern“, berichtet die Profi-Athletin, die sich in der wettkampffreien Corona-Saison nun die gesamte 230 km lange Distanz vornahm.

Die Strecke von der Quelle in Winterberg bis nach Duisburg, zur Mündung in den Rhein, haben schon viele Ultraläufer bewältigt, und die schnellsten schaffen es in knapp über 24 Stunden. „Das kam für mich nicht in Frage, doch die Strecke mit dem Rad abzufahren, war auch keine Option,“ erläuterte Verena Walter, die sich letztlich entschied, die Strecke in sechs Etappen mit zwei Ruhetagen zu laufen. Für die Unterstützung und die Verpflegung während der acht Tage sorgte ihr Freund Ulrich Freitag.

Tag eins begann für die Iserlohnerin zusammen mit ihrem Trainer Florian Hanakam in Winterberg. Die Ruhr verliert auf den ersten 20 Kilometern rund 350 Höhenmeter, so dass die erste Etappe nicht sehr strapaziös war. Nach einer Pause in Olsberg folgte der zweite Lauf des Tages über 24,4 km. An Tag zwei standen 20,7 und 21,4 km auf dem Programm. Das letzte Stück verlief von Arnsberg bis Haus Füchten in Ense, und die Vorfreude auf den Ruhetag war ausgeprägt. Am dritten Lauftag ging es vorbei an der Heimat bis zum Hengsteysee, und an Tag vier leistete ihr der Coach wieder Gesellschaft. Es ging zum Kemnader See, wo zahlreiche Radfahrer und Fußgänger für Hochbetrieb sorgten. „Wir haben gar nicht mitbekommen, dass wir uns auf der falschen Seite des Ufers befanden und einen kleinen Umweg liefen“, berichtete die Iserlohnerin.

An fünf Lauftagen einen Marathon absolviert

Nach dem zweiten Ruhetag führte die Strecke von Hattingen bis zum Baldeneysees und mit müden Beinen dann weiter nach Mülheim. Es war fast geschafft, denn an Lauftag sechs standen nur noch 15,6 km auf dem Plan. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn man auf die lange Zielgerade biegt und zum ersten Mal in seinem Leben das Rheinorange erblickt“, sagte die Triathletin. Am Ziel tummelten sich Radfahrer-Gruppen mit ihren Packtaschen, Erinnerungsfotos wurden geschossen und die Zielankunft gefeiert. Verena Walters Fazit: „Einen so hohen Umfang an Laufkilometern in acht Tagen hatte ich noch nie, und ich bin dankbar, dass mein Körper dieses Abenteuer mitgemacht hat.“ Am Ende benötigte sie für exakt 232,6 km 18:27:51 Stunden, was einem Kilometerschnitt von 4:47 Minuten entspricht.