„WM-Projekt 2006 hat alles überstrahlt“

An seinem letzten Arbeitstag war der Schreibtisch im Iserlohner Sportbüro noch nicht ganz leer. Vom 1. Oktober an ist Ralf Horstmann Pensionär

Iserlohn. Nach fast einem Vierteljahrhundert tritt Ralf Horstmann als Sportbüroleiter ab. Im Interview blickt er auf Eckpunkte seiner Laufbahn.

Sein Schreibtisch ist am letzten Arbeitstag noch nicht ganz abgeräumt, in den Regalen stehen noch Andenken an besondere Ereignisse des Iserlohner Sports während seiner Dienstzeit. Die endet ganz offiziell an diesem Donnerstag, dann verabschiedet sich Ralf Horstmann, der Leiter des Iserlohner Sportbüros, in den Ruhestand. Ehe er sein Büro endgültig räumte, stand er uns für ein Gespräch zu Verfügung.

Nach über 24 Jahren im Sportbüro zunächst diese Frage: Was werden Sie vermissen, wenn Sie sich jetzt verabschieden?

Als ich vor zwei Jahren den Antrag auf Altersteilzeit gestellt habe und dann die Genehmigung kam, habe ich zunächst gejubelt. Aber je näher der Tag kommt, desto mehr Gedanken macht man sich. Ich werde meine Kollegen vermissen. Wir waren immer ein Super-Team, und es hat Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Die allermeisten im Rathaus sind ja auch nette Menschen. Ich hatte in diesem Amt einige Gestaltungsmöglichkeiten und gewisse Freiheiten. Als Rentner ist man raus und wird nicht mehr gebraucht. Daran werde ich mich gewöhnen müssen

Sie haben den Iserlohner Sport fast ein Vierteljahrhundert mit begleitet. Beschreiben Sie doch einmal, wie der sich in dieser Zeit gewandelt hat.

Der Sport hatte immer einen hohen Stellenwert, und es gab auch schon damals eine vielfältige Sportlandschaft. Fast alle Sportarten, die wir heute vorfinden, gab es ja auch schon. Aber damals hatten wir viel mehr Vereine im Fußball, in Spitzenzeiten waren es 23. Da mussten wir Hallenstadtmeisterschaften über drei Tage ansetzen. Und die Leistungsunterschiede waren nicht so groß wie heute. Da haben auch Kreisligisten mal für Überraschungen im Pokal oder bei Turnieren sorgen können.

Wenn Sie heute einmal zurückblenden: Welche Ereignisse werden dauerhaft in Ihrem Gedächtnis haften bleiben?

Ganz klar die WM 20006. Das war das größte Projekt überhaupt. Wir haben uns um eine Mannschaft bemüht, die Iserlohn als Trainingsstandort wählen sollte. Es gab das Public Viewing auf dem Schillerplatz, wir haben ein Kulturprogramm mitgestaltet und waren im Vorfeld praktisch drei Jahre mit dieser Thematik beschäftigt.

Aber ein Makel bleibt, denn es hat keine Nationalmannschaft ein Quartier bezogen.

Interessenten gab es, nicht nur Polen und Italien. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einen Anruf erhielt, dass sich der damalige italienische Nationaltrainer Marcello Lippi Iserlohn ansehen wollte. Ein paar Stunden später war er da. Dass es nicht geklappt hat mit einer Mannschaft, hatte nach meiner Einschätzung finanzielle Gründe. Die Verbände wollten Geld dafür sehen, wenn sie in einer Stadt Quartier beziehen und natürlich kostenlos dort logieren. Da ging es wohl um sechsstellige Beträge. Aber wir waren uns einig, auch mit möglichen Sponsoren, dass wir das in Iserlohn nicht machen.

Wenn Sie heute auf Ihre gesamte Zeit in dieser Funktion zurückblicken. Was hätten Sie im Nachhinein gerne anders gemacht?

Eines muss ich mir ankreiden, weil ich damals nicht laut genug meine Stimme erhoben habe. Als kurz hintereinander drei Sportplätze im Innenstadtbereich aufgegeben wurden – die Aschenplätze Hemberg-Südhang, Läger und Lichte Kammer – hätte ich Bedenken anmelden müssen. Damals ist man davon ausgegangen, dass der Bedarf langfristig nicht gegeben sein würde, was sich als Irrtum erwiesen hat. Auch wenn es im Einzelfall immer gute Gründe gegeben hat, den jeweiligen Platz nicht mehr zu nutzen. Und heute ist es schwer, eine geeignete Fläche zu finden.

Mal angenommen, politischer Wille und ausreichend Geld wären da, um Projekte umzusetzen: Welche drei Wünsche würde Ralf Horstmann für den Iserlohner Sport gern erfüllt sehen?

Auf jeden Fall ein Sportplatz zentrumsnah, um das Problem der Mehrfachnutzungen zu entschärfen. Es gibt immer einen Verein, der immer da war, und der andere Nutzer muss zurückstehen Das führt zu Konflikten. Das Thema Eissporthalle wird uns irgendwann einholen. Die Roosters sind unser Aushängeschild, und wir müssen sehen, wie es mit einer neuen Halle gehen kann, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Wir wollen nicht eine Situation wie bei der Parkhalle oder beim Rathaus erleben. Beim Schwimmen sind wir ja eigentlich sehr gut versorgt, aber ein Problem sind die Lehrschwimmbecken, die alle ziemlich marode sind. Man sollte über einen Neubau nachdenken, vielleicht neben dem Seilerseebad. Aber insgesamt sind wir gut aufgestellt, gerade was die Hallen anbelangt. Man müsste mal nachrechnen, aber ich glaube, dass wir beim Thema Dreifachsporthallen in Iserlohn den größten Pro-Kopf-Anteil haben. Davon können andere Städte nur träumen.

Ralf Horstmann (63) hat seit dem 1. Mai 1997 das Iserlohner Sportbüro geleitet, nachdem er zuvor im Büro des Bürgermeisters arbeitete. Den Schwenk initiierte der damalige Sportdezernent Werner Isenberg, als er Horstmann angesichts des nahenden Ruhestandes des Sportamtsleiters Dieter Buschhaus fragte: „Wäre das nichts für Sie?“ War es. Horstmann bekundete spontan großes Interesse und setzte sich schließlich gegen etliche andere Bewerber durch.

Der Dröscheder ist verheiratet und hat eine Tochter. Die Borussia, bei der er bis zu seinem Wechsel ins Sportbüro als Geschäftsführer arbeitete, ist sein Verein, für den er sich als Pensionär wieder mehr engagieren will. Ansonsten hat er sich vorgenommen, in der zusätzlichen Freizeit häufiger bei den Roosters vorbeizuschauen und auch bei seinem Lieblingsverein Schalke 04. „Und für Haus und Garten werde ich wohl auch mehr Zeit haben.“

