Wie SGWI-Schwimmerinnen den Aufstieg geschafft haben

Iserlohn. Die Schwimmerinnen der SGW Iserlohn haben den Aufstieg in die Landesliga geschafft. In welchen Disziplinen sie angetreten sind.

Feierstimmung bei den Schwimmerinnen der SGW Iserlohn: Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) auf Bezirksklassenebene belegte das Team Platz zwei, was gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Landesliga ist. Um dorthin zu gelangen, mussten sämtliche Disziplinen von 50 Meter Brust bis 1500 Meter Freistil absolviert werden. Das gelang den Iserlohnerinnen beinahe meisterlich, nur der 1. SSC Hörde war noch etwas stärker.

SGW-Trainer Gerrit Koschmieder war trotzdem stolz auf das Erreichte: „Die jungen Athletinnen zeigten eindrucksvoll, dass sie zu den Besten ihres Fachs gehören und als Team gemeinsam an einem Strang ziehen können.“ Mit nur fünf Starts pro Schwimmerin war es entscheidend, dass jede Einzelne das Beste aus sich herausholte.

Besonders stark für ihr Team setzte sich Hanna Bernard ein, die sich im Vergleich zur Kreismeisterschaft vor drei Wochen über 800 Freistil um 33 Sekunden steigerte, auf 11:42,64 Minuten. Danach sprang sie noch über die 200 Delfin ins Wasser. Der Kraftakt forderte jedoch seinen Tribut, ihr fehlte die Konzentration, und so wurde sie aufgrund eines technischen Fehlers disqualifiziert. Koschmieder: „Bei der DMS gibt es die Besonderheit, dass der Start nachgeschwommen werden kann. Hanna biss für ihr Team die Zähne zusammen und schwamm die 200 Meter erneut – unter lauten Anfeuerungsrufen ihrer Teamkameraden.“

Carlotta Bartmann, eine der jungen Schwimmerinnen der SG Wassersport Iserlohn, erzählt: „Wir haben hart trainiert und sind mit einer positiven Einstellung in den Wettkampf gegangen. Wir wussten, dass wir als Team stark sind und haben uns gegenseitig unterstützt.“ Lavinia Mongiello, eigentlich Trainerin der Mannschaft, sprang selbst ins Wasser und fügt hinzu: „Es war eine unglaubliche Erfahrung, bei der DMS anzutreten. Wir haben uns durch die harte Konkurrenz gekämpft und sind am Ende als Zweite hervorgegangen. Ich bin so stolz auf das gesamte Team.“

Auch die Schwimmtrainerin Cindy Böcher zeigt sich begeistert von der Leistung ihres Teams: „Die Mädels haben in den letzten Wochen hart trainiert und ihre Fortschritte haben sich ausgezahlt. Sie haben gezeigt, dass sie als Team fähig sind, unglaubliche Leistungen zu erbringen.“

1. SSC Hörde 13385 Punkte

2. SGW Iserlohn 12115 Punkte

3. SG Bochum Ost 9155 Punkte

