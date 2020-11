Westfalens Handballer dürfen entscheiden

In mehreren Sportarten entsteht momentan ein Flickenteppich. So hat zum Beispiel der Fußballverband Südbaden am Montag die Winterpause ausgerufen, dort ist der Spielbetrieb bis zum Ende dieses Jahres ausgesetzt. Aus Thüringen kommt die Nachricht, dass Kinder- und Jugendliche wieder trainieren dürfen. In Westfalen könnte am ersten Dezemberwochenende wieder der Ball rollen, denn eine Entscheidung, wie es nach einem möglichen Ende des aktuellen Lockdowns weitergehen soll, wurde noch nicht getroffen.

Ähnlich ist die Lage beim Handball, dort könnte es sogar zu unterschiedlichen Regelungen innerhalb Nordrhein-Westfalens kommen, denn: Die Verbände Niederrhein und Mittelrhein haben nun ebenfalls die Mannschaften in die Winterpause geschickt, während auch hier der westfälische Verband (WHV) nicht mitgezogen ist.

„Verband nicht dazu da, den Spielbetrieb zu verhindern“

„Wir sprechen zuerst mit unseren Vereinen und fassen dann einen entsprechenden Beschluss“, erklärt Vizepräsident Andreas Thiemann und begründet: „Warum sollen wir die Saison jetzt unterbrechen, obwohl das die Vereine vielleicht gar nicht wollen? Wir holen sie genauso ins Boot wie im Frühjahr oder im Sommer, als wir die laufende Saison geplant haben. Als Verband sind wir grundsätzlich dafür da, einen Spielbetrieb zu organisieren, und nicht ihn zu verhindern.“ Das Stimmungsbild soll in der kommenden Woche eingeholt werden. Bis dahin dürfte auch klar sein, wofür sich die ranghöchsten heimischen Vereine aussprechen.

Klare Kante konnte Olaf Klein, Vorsitzender des Oberligisten HTV Hemer, gestern noch nicht zeigen, denn die Möglichkeit zur Mitbestimmung ist für ihn neu. „Sobald wir vom Verband etwas hören, werden wir uns abstimmen und positionieren.“ Doch Klein ist skeptisch, ob das auf WHV-Ebene gesprochene Wort tatsächlich Gewicht haben wird. „Unsere Landesregierung hat bestimmt auch ihre Vorstellungen. Wir müssen Gewissheit haben, dass auch Kontaktsport betrieben werden darf, wenn wir wieder in die Halle dürfen.“

Die Verantwortlichen des Landesligisten TV Lössel müssen ebenfalls noch absprechen, wie der Verein mit der Frage „Winterpause oder weiterspielen?“ umgehen soll. So hat es Jan Martin Belgardt auf Nachfrage dargestellt. Aber als stellvertretender Leiter der Handballabteilung, sowie als Co-Trainer der ersten Mannschaft und aktiver Spieler des Kreisliga-Teams hat er natürlich eine subjektive Sicht auf die Dinge. „Einerseits habe ich Lust auf die Spiele, aber wenn ich mir die nach wie vor hohen Zahlen angucke, halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass wir demnächst überhaupt wieder spielen dürfen. Ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, dass zwei fremde Mannschaften gegeneinander antreten sollen. Gegen Training in kleinen Gruppen spricht sicherlich nichts. Aber letztendlich muss man sich auch die Frage stellen, was der Chef dazu sagt, wenn sein Mitarbeiter für zwei Wochen in Quarantäne muss, weil er Handball gespielt hat.“

Auch vom Letmather TV, der momentan in der Bezirksliga zuhause ist, gibt es noch keine eindeutige Stellungnahme. Geschäftsführer Stefan Brunswicker begründet: „Wir müssen wissen, ob die Entscheidung nur für den Seniorenbereich gilt, oder auch für die Jugend. Denn klar ist doch, dass man die erste Mannschaft nicht mit der F-Jugend vergleichen kann. Und was machen wir, wenn die Eltern nicht möchten, dass in diesen Jahr noch gespielt wird?“