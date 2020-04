Westfalenliga-Aufstiegsfrage: Hagen und/oder Dröschede?

Iserlohn. In der Telefonkonferenz wird deutlich, dass es nach dem Saisonabbruch nur noch um die Ermittlung des Meisters geht.

Am Samstag waren die Fußball-Landesligisten an der Reihe, um in einer Telefonkonferenz die weitere Verfahrensweise mit der Spielzeit 2019/2020 abzustimmen. „Es war für uns mehr eine Informationsveranstaltung“, meinte Uwe Ginsberg, der Klubchef von Borussia Dröschede. „Greifbare Ergebnisse gab es nicht.“

Wie bereits in einer Umfrage unter allen Vereinen in Westfalen ermittelt, ist eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes kein Thema, es geht nur um die Wertung nach einem Saisonabbruch. Die größten rechtlichen Probleme sehen die Verbandsstrategen offenbar in einer Annullierung der Serie, so dass die Landesligavertreter letztlich nur noch über zwei Versionen nachzudenken hatten: Wertung der Halbzeittabelle oder Wertung der aktuellen Tabelle beim Abbruch.

Die Dröscheder können sich mit Letzterer natürlich nicht anfreunden, schließlich lagen sie Anfang März mit zwei Punkten hinter Spitzenreiter Hagen 11, hatten aber ein Spiel weniger bestritten. „Es kann am Ende nur dabei herauskommen, dass wir aufsteigen“, stellt Trainer Dragan Petkovic klar. Er weiß allerdings, dass auch Hagen sehr selbstbewusst auftritt. Die dem Rivalen zugeschriebene Aussage, das Rückspiel gegen die Borussia in jedem Fall zu gewinnen, hat ihn aber dann doch irritiert. „Die hat es mit Sicherheit nicht gegeben“, sagt Stefan Mroß, der Trainer des Tabellenführers. „Es kann niemand so blöd sein, den Gegner so zu motivieren.“

Auch wenn es zwischen beiden Vereinen in der Vergangenheit nicht gerade harmonisch zuging, so empfiehlt er in dieser speziellen Situation, den Ball flach zu halten. Dass seine Elfter den Aufstieg für sich reklamieren, ist für ihn jedoch selbstverständlich. „Wir stehen in der letzten Tabelle oben und waren an 14 von 20 Spieltagen Erster.“

Auch Mroß weiß, dass es die absolut gerechte Lösung kaum geben kann, plädiert im Falle der Staffel zwei aber dafür, Hagen und Dröschede aufsteigen zu lassen. Doch im Verband scheut man sich davor, das Aufstiegsrecht auszuweiten, denn das könnte in anderen Ligen arge Probleme bescheren. Beispiel Westfalenliga 1: Hier hat der Siebte Delbrück nur drei Punkte weniger auf dem Konto als Tabellenführer Vreden. Drei der sieben bestplatzierten Mannschaften haben 18, vier bereits 19 Spiele bestritten. Wer wollte da über den richtigen Zusatzaufsteiger befinden?