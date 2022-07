Westfalen YoungStars: Grundschule Hennen auf dem Podium

Hennen/Hamm. Teams der Grundschule Hennen mit Platz zwei und drei bei der Endrunde der Westfalen YoungStars erfolgreich

Überaus erfolgreich mit Platz zwei im Basketball und Rang drei im Volleyball-Wettbewerb kehrte die Grundschule Hennen von der Endrunde des Schulsport-Events „Westfalen YoungStars“ zurück. „Im Basketball-Wettbewerb sind rund 130 Teams aus ganz Westfalen zunächst auf Kreisebene angetreten“, so Schulleiter Stefan Höll, der sich zusammen mit Andreas Tauchmann in Hamm um die Betreuung der Hennener Basketball-Talente kümmerte. Bedingt durch Corona fand in diesem Jahr im Märkischen Kreis gleich die Endrunde statt, wo sich die Hennener durchsetzten und sich somit das Ticket für das Finale der „Westfalen Youngstars“ sicherten.

Hennener Basketball-Talente erst im Finale gestoppt

Nach der Anreise per Bus setzte das Hennener Mixed-Team – laut Ausschreibung musste sich unter den vier Spielern auf dem Feld stets ein Mädchen befinden – seine Erfolgsstory in der Gruppenphase fort. Ungeschlagen gelang der Einzug in das Halbfinale, wo man im Überkreuz-Vergleich auf den Zweiten aus der anderen Gruppe traf. Und auch dort konnten sich die Hennener behaupten, und sie zogen immer noch ungeschlagen ins Finale ein. Dort traf man erneut auf das Team der Grundschule Dortmund-Berghofen, das man in der Gruppenphase noch besiegt hatte. Doch im Endspiel hatten die Dortmunder, selbst nur als Nachrücker in die Endrunde gekommen, schließlich die Nase vorn und gewannen mit 14:6.

Turnier im Mixed-Volleyball nach vereinfachten Regeln

Dennoch zeigte sich Stefan Höll hochzufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Das war eine Klasseleistung und der zweite Platz ist ein echter Erfolg für unsere Schule.“ Schade sei nur gewesen, dass man in Hamm ausgerechnet auf Kevin Neumann verzichten musste, der krankheitsbedingt passen musste. „Sonst hätte es am Ende vielleicht sogar noch mit dem Turniersieg geklappt“, meinte Höll.

Gleich nebenan war auch das von Lehrerin Ina Hoja betreute Volleyballteam der Grundschule Hennen aktiv. In spannenden Partien wurden auch hier Sieger und Platzierte ermittelt. In dieser Sportart treten im Rahmen des Wettbewerbs „Westfalen YoungStars“ ebenfalls Mixed-Teams mit vier Spielern gegeneinander an, von denen jeweils zwei auf einem deutlich kleineren Spielfeld stehen, die nach dem Aufschlagwechsel „rotieren“. Vereinfachte Regeln wie zwei Aufschläge pro Spieler, die Möglichkeit des Einwerfens bzw. Einpritschens und das erlaubte Fangen bei der zweiten Ballberührung sorgten für eine grundschulgerechte Version des Volleyballspiels.

Bronzemedaille als Lohn für Hennens Volleyball-Nachwuchs

Am Ende durfte sich das Team aus dem Iserlohner Norden über die Bronzemedaille freuen. Im Finale sicherte sich die Wiehagen-Grundschule Werne gegen die Grundschule am Sengenberg aus Bestwig-Nuttlar den Titel.

Zu den erfolgreichen Teams der Grundschule Hennen gehörten: Levi Alexander Schlechter, Karl Luis Kretschmer, Lisa Marie Loewen, Alexander Tauchmann, Henri Edelhof, Emeraude Bakumba, Luca-Leon Müller-Gruschwitz, Johannes Ketzer,Mathilde Gronarz, Lisa Schlemmer, Marie Schlemmer und Lenja Coppola

In der Leichtathletik belegte der Vorrundensieger aus dem Märkischen Kreis, die Grundschule Wehberg aus Lüdenscheid, Platz sieben unter zwölf Mannschaften, der Sieg ging hier an die Grundschule Neuling aus Bochum.

