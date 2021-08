Wertvolle neue Erfahrungen im Volksgarten Letmathe

Letmathe. Organisatorin Monika Hermanns zieht Halbzeitbilanz zu „Sport im Park“.

Zwei der insgesamt vier Wochen von „Sport im Park“ im Letmather Volksgarten liegen bereits in der Vergangenheit. Zum vierten Mal wird das Angebot unter Federführung des Kreissportbundes auf die Beine gestellt, Hauptorganisatorin ist seit der Erstauflage die KSB-Mitarbeiterin Monika Hermanns. Sie sammelte wieder neue Erkenntnisse. „Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden“, sagte sie am Montagmorgen, der mit „Walking“ begann.

Ihr Zwischenfazit ist keine Selbstverständlichkeit, denn anders als in den Vorjahren werden die Teilnehmer nicht gerade von der Sonne verwöhnt. Im Gegenteil: So viel Regen wie in diesem Jahr begleitete „Sport im Park“ noch nie. „Wetterbedingt musste aber noch keine Veranstaltung ausfallen“, stellt sie fest. „Vor allem am vergangenen Mittwoch hatten wir Pech, trotzdem kamen zu ,Kapow’ 30 Teilnehmer.“

Absagen erreichen Teilnehmer nicht rechtzeitig

Bei näherer Betrachtung der Teilnehmer ist ihr etwas aufgefallen: „Es sind deutlich Jüngere dabei und viele von ihnen machen zum ersten Mal mit.“ Ausfallen mussten wenige Angebote allerdings, weil die Übungsleiter verhindert waren. „Obwohl wir die Absagen auf unserer Internetseite, sowie auf Facebook und Instagram bekanntgeben, haben wir Schwierigkeiten, die Leute zu erreichen“, rätselt Monika Hermanns. Die Erfahrungen, die sie in solchen Fällen aber auch gemacht hat, sind jedoch erfreulich. „Die Leute bleiben und machen woanders mit.“ Möglich wird das durch die erstmalige Praxis, dass hin und wieder zwei Veranstaltungen parallel im Angebot sind.

Dennoch kommt Monika Hermanns an diesem Punkt ins Grübeln. Denn von diesen Veranstaltungs-Doppelpacks richtet sich ein Angebot eigentlich an Kinder. „Die Angebote für Kinder werden aber leider bis auf ,Kinderturnen’ nicht so gut angenommen. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, vielleicht aber auch daran, dass bis auf Turnen kein Angebot wirklich für Kinder gekennzeichnet ist.“ Dass sich daran in den kommenden zwei Wochen noch etwas ändert, ist einer ihrer Wünsche für die zweite Hälfte. Es ist aber nicht generell schwieriger, Kinder für den Volksgarten zu begeistern. „Discgolf“ sei bei Kindern sehr beliebt, und eine Idee für die Zukunft hat Monika Hermanns auch schon. „Vielleicht lässt sich unser Angebot mit dem Ferienprogramm der Stadt koppeln.“

Daneben gibt es auch Anregungen, die von Teilnehmerseite an sie herangetragen werden, mit deren Erfüllung sie sich aber schwer tut. „Einigen sind vier Wochen ,Sport im Park’ zu kurz, aber eine weitere Ausweitung möchten wir nicht, weil wir keine Konkurrenz zu den Vereinsangeboten schaffen wollen.“ Während ,Sport im Park’ kostenlos ist, erheben die Vereine Beiträge.

Geld spielt im Volksgarten in anderem Zusammenhang eine Rolle. Am Eingang zur Aktionsfläche grüßt „Rosi“, das Sparschwein. Damit bittet der Kreissportbund um Spenden, die nach Abschluss von „Sport im Park“ den Hochwasser-Geschädigten zugute kommen werden – ein Thema, das Monika Hermanns auch persönlich nahe geht.

„Sport im Park“ dient auch als Ablenkung

Sie selbst stammt gebürtig aus dem Ahrtal und stand auch deswegen bei der Eröffnung von „Sport im Park“ am 19. Juli unter den Eindrücken der dramatischen Bilder. „Wir hatten auch schon Teilnehmer aus Altena bei uns. Die haben vor allem deswegen mitgemacht, weil sie mal etwas anderes sehen wollten“, schildert Monika Hermanns.

