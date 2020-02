Werner Menze (2. v. li.) lud zur Jahreshauptversammlung in sein Wohnzimmer ein.

Kalthof. Björn Rothstein jetzt Geschäftsführer des TTC Kalthof. Im Vorstand gibt es weitere neue Gesichter.

Werner Menze beendet Ära nach 60 Jahren

Eine harmonische Jahreshauptversammlung erlebte der TTC Kalthof. Der Vorsitzende Karsten Heimann begrüßte die Mitglieder und ließ das zurückliegende Jahr kurz sportlich und außersportlich Revue passieren.

So ehrte er die Platzierten bei den Vereinsmeisterschaften. Den Fokus legte Heimann jedoch auf das Dankeschön an Werner Menze, der sein Amt als Geschäftsführer nach 60 Jahren niederlegte. Der Vorsitzende würdigte die jahrzehntelange Arbeit Menzes und dankte ihm mit einem riesigen Präsentkorb. Nach so vielen Jahren sei es nun Zeit, seinen Platz zu räumen. Menze wünschte dem neuen Vorstand und speziell seinem Nachfolger ein glückliches Händchen.

Dass es sich dabei mit Björn Rothstein um ein Kalthofer Eigengewächs handelt, stimmte die Versammlung positiv. Er kennt den TTC von Kindesbeinen an. Eine weitere Neuwahl gab es beim zweiten Vorsitzenden. Hier wurde mit Katrin Bormann als Nachfolgerin für den nicht mehr zur Verfügung stehenden Thomas Kirchhoff ein Mitglied gewählt, das als Mädchen das Tischtennisspielen beim TTC erlernte. Der Vorstand wurde um den Verantwortlichen für das Spielmaterial erweitert – diese Funktion übernimmt Gerhard Gevelmann. Unter seiner Regie sollen unter anderem die Platten, Netze und Absperrungen gewartet und in Stand gesetzt werden.

Kassiererin Nicole Menze wurde von den Kassenprüfern einwandfreie Arbeit bescheinigt. Sportwart Tim Schroer dankte den Mannschaftsführern für die nicht immer einfache Organisation der Teams für die Meisterschaftsspiele. Michael Menze als Jugend-Abteilungsleiter berichtete erfreut über wachsenden Zulauf und die sportliche Entwicklung der Nachwuchsspieler aufgrund des zweimal wöchentlich angebotenen Trainings.

2020 sollen der Modus der Vereinsmeisterschaften neu gestaltet werden, ein Event für die Jugendlichen stattfinden und generell die Jugend- und Seniorenabteilung mehr zueinander finden.

Dem neuen Vorstand des TTC gehören an: Vorsitzender und Kassenwart Jugend: Karsten Heimann, Geschäftsführer: Björn Rothstein, Hauptkassiererin: Nicole Menze, zweite Vorsitzende: Katrin Bormann, Sportwart Herren: Tim Schroer, Sporwartin Damen: Nadine Sonnenberg, Abteilungsleiter Jugend und Pressewart: Michael Menze, Sozialwart: Martin Loos,Materialwart: Gerhard Gevelmann, Beisitzer: Tobias Franz, Stefan Woelk, Friedrich-Wilhelm Rinke.