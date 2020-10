Wenig Verständnis für Lockdown

Der Amateursport ruht spätestens ab Montag. Das haben die Beschlüsse der Bundesregierung zum Corona-Lockdown im November mit sich gebracht. Doch wie sehen die Betroffenen diese erneute Auszeit? Wir sprachen mit Funktionären und Vereinsvertretern aus verschiedenen Sportarten.

Alfred Link, Beisitzer des Verbands-Fußball-Ausschusses und Leiter der Westfalenliga-Staffel 2, konnte noch nicht allzu viele Details zur Fortsetzung des Spielbetriebs in Westfalen nennen. „Wir wissen doch noch gar nicht, ob es im Dezember tatsächlich wieder weitergehen kann. Sicher ist aber, dass es keine Winterpause wie in den vergangenen Jahren geben wird. Der jetzige Plan ist, dass es im Januar nach den Weihnachtsferien weitergeht und nicht erst im Februar oder März. Das würden wir terminlich gar nicht hinbekommen.“ Dabei haben die Fußballer Glück im Unglück, denn im November fallen nur drei Spieltage aus, es hätten auch fünf sein können, aber bekanntlich wird an Allerheiligen (1. November) und Totensonntag (in diesem Jahr am 22. November) nicht gespielt.

„Natürlich steht bei uns die Gesundheit ganz oben, doch letztlich schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, sagt Uwe Ginsberg, Vorsitzender beim FC Borussia Dröschede. Er sorgt sich um das Vereinsleben und stellt sich die Frage, ob vor allem die Nachwuchsfußballer dem Verein die Treue halten.

Er empfindet die Maßnahme letztlich als unverhältnismäßig und als Attacke auf das Ehrenamt. „Die Regierung hatte seit März/April viel Zeit, sich auf die zweite Welle vorzubereiten, diese Zeit wurde nicht genutzt“, so Ginsberg weiter. Dass das Derby gegen den FC Iserlohn ausfallen muss, findet er unter der Vorgabe, dass maximal 100 Zuschauer hätten dabei sein dürfen, dagegen nicht so dramatisch.

Das Handball-Oberliga-Spiel des HTV Hemer am Samstagabend gegen die Sportfreunde Loxten ist ebenfalls abgesagt worden, allerdings nicht direkt wegen der neuerlichen Lockdown-Situation, die ja morgen noch gar nicht in Kraft tritt. „Von der Liga haben wir noch keine Informationen bekommen, ob am Samstag grundsätzlich nicht mehr gespielt wird, aber Loxten hatte darum gebeten, nicht zu uns kommen zu müssen“, teilte der Vorsitzende des HTV, Olaf Klein mit. „Den Kartenvorverkauf haben wir bereits eingestellt.“ Nun sieht Klein große Probleme auf den gesamten Mannschaftssport zukommen. „Selbst wenn die Verbote zum 1. Dezember wieder aufgehoben werden, kann man nicht sofort wieder Pflichtspiele bestreiten, da bis dahin jegliches Training verboten ist. Ein, zwei Wochen Vorbereitungszeit müssten es schon sein. Aber dann steht schon Weihnachten vor der Tür.“ Dass die Politik auf die steigenden Infektionszahlen reagiert, hält Klein für richtig und wichtig, „aber es trifft genau diejenigen, die diese ganzen Hygienemaßnahmen ausgearbeitet und eingehalten haben. Und wenn es im Handballsport überhaupt eine erhöhte Ansteckungsgefahr geben sollte, dann sind bestimmt nicht nur Amateure gefährdet, sondern auch die Profis. Aber für das Publikum auf der Tribüne besteht garantiert keine Gefahr.“

Die Lage im Handball-Jugendbereich ist ähnlich. Von höchster Ebene abgesagt sind die für das Wochenende angesetzten Paarungen nicht, ausgetragen werden sie aber auch nicht. HTV-Jugendleiter Lars Heierhoff: „Die Spiele werden einvernehmlich abgesagt. Die Vereine können einen Antrag auf Verlegung stellen.“ In den Partien mit HTV-Beteiligung ist das geschehen. Dass es nun eine erneute Zwangspause des größtmöglichen Ausmaßes gibt, können weder Heierhoff noch die Kinder und Jugendlichen nachvollziehen: „Meiner Meinung nach hätte es gereicht, den Spielbetrieb auszusetzen. Aber warum muss auch noch das Training verboten werden? Einige Spieler, die ich gesprochen habe, sagten mir, dass sie sich in der Schule doch auch mit 25 anderen in einem Raum aufhalten, dazu noch in einem viel kleineren. Also von unserer Seite wird es zu der getroffenen Entscheidung keinen Beifall geben.“ Zur Jugend äußerte sich auch Olaf Klein. „Was die Jugendlichen jetzt verpassen, bekommen sie nie wieder zurück, weil viele ab Sommer in einem anderen Jahrgang mit anderen Spielern in anderen Ligen spielen.“ Dass dies auf die weibliche A-Jugend, die bislang erfolgreich im Bundesliga-Abenteuer mitmischt, nur bedingt zutrifft, weil es sich um einen Jungjahrgang handelt, ist aus Kleins Sicht nur ein schwacher Trost.

Auch Hans-Jürgen Becker, Leiter der Hockeyabteilung des TuS Iserlohn, findet es vor allem wegen der Kinder und Jugendlichen traurig, dass jetzt alles brach liegt. „Die Freude, dass es wieder weitergeht, war nach dem ersten Lockdown so groß, die Kinder sind richtig aufgeblüht.“ Die neuerliche Entscheidung bezeichnet er als frustrierend. „Es ist beim Hockey doch nie etwas passiert“, argumentiert er.

Immerhin haben die Hockeyspieler schon Gewissheit. Davon kann Simon Naujoks, Trainer der in der Bundesliga spielenden B-Jugend-Fußballerinnen des FC Iserlohn nur träumen – und das ausgerechnet vor dem geplanten Gastspiel beim FC Speyer, das morgen um 11 Uhr angepfiffen werden soll. „Wir wissen noch nicht, ob das Spiel stattfindet, dabei übernachten wir in solchen Fällen ja immer vor Ort und würden am Freitagnachmittag losfahren. Gut vorbereitet und eingestellt wäre mein Team jedenfalls.“

Am Donnerstagmorgen traf bei den Young Roosters die Nachricht ein, dass ab Montag alle Sportstätten geschlossen werden, auch die Eissporthalle gehört dazu. „Wir werden bis zum 30. November nicht trainieren können“, sagt Klaus Schröder, Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung und Co-Trainer der U20. Mit diesem Team hätte er am Sonntag in Chemnitz antreten sollen, die U17 hätte am Wochenende in Düsseldorf und zuhause gegen Weißwasser gespielt. Die Spiele sind bereits abgesagt. Beide genannten Teams sind in überregionalen Ligen unterwegs, aber natürlich sind von der Unterbrechung auch die Teams betroffen, die in Spielklassen des Eishockeyverbandes Nordrhein-Westfalen antreten. Hier hat der EHV eine besondere Regelung gefunden. Schröder: „Alle Spiele, die jetzt nicht ausgetragen werden können, fallen nicht aus, sondern werden einheitlich 0:0 gewertet.“ So gibt es bei einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs keinen Marathon an Nachholspielen. Das Eis am Seilersee bleibt übrigens erhalten.

Wirtschaftlich gesehen mag den finanziell gebeutelten Young Roosters die Unterbrechung gar nicht ungelegen kommen, da keine Eiszeiten oder teure Auswärtsfahrten samt Übernachtungen bezahlt werden müssen. Aber diese Sichtweise fällt Schröder schwer. „Wir können das ganze nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen. Die Kinder sollen spielen und sich entwickeln. Ihnen das zu ermöglichen, ist unser Anspruch.“

Auch bei den Samurai Iserlohn kommt alles zum Erliegen. Am Spielbetrieb nimmt der Skaterhockey-Bundesligist ohnehin nicht teil, nun wird auch das Training eingestellt. „Der Amateur- und Mannschaftssport ist ja verboten worden“, begründet der zweite Vorsitzende Heiko Bongard. Da hilft es auch nicht, dass sich die Heidehalle nicht in öffentlicher Hand befindet, und nicht von Stadt oder Kreis gesperrt wird. Bongard rechnet damit, dass die neue Saison spätestens im April beginnt.