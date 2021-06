Wenig Hoffnung bei der Reserve des Tennisclubs Iserlohn

Iserlohn. Nach der 1:8-Niederlage in Hiltrup fehlen Jim Anwars Team echte Perspektiven für den Klassenerhalt.

Auch im zweiten Westfalenliga-Saisonspiel waren die Tennis-Herren des TC Iserlohn II ohne Chance. Beim 1:8 in Hiltrup half auch eine stärkere Aufstellung als zuletzt nicht, da auch dieser Gegner mit drei Ausländern antrat. „Diese Spieler haben Bundesliga-Niveau“, erläutert Iserlohns Cheftrainer Jim Anwar, der erstmals Neuzugang Sami Reinwein und Jim Walder einsetzen konnte.

Letzterer gewann den ersten Satz gegen den Briten Martin 6:2, erlebte dann aber einen Cut und gab die folgenden Durchgänge 2:6 und 3:6 ab. Derweil war Tobias Berning nach einem 5:7 im ersten Satz mit 1:6 gegen Wahl ohne Chance. Ganz glatt verlor Felix Struk gegen Lückemeier (1:6, 1:6). Im zweiten Satz wurde beim TCI-Spitzenspieler Reinwein nach einem 3:3-Zwischenstand fehlende Matchpraxis offenkundig. 6:3, 6:0 gewann der an Position 500 in der Weltrangliste notierte Spanier Sanchez Jover die Partie. Noch deutlicher unterlag Robin Sanz beim 1:6, 2:6 gegen den Polen Borza, während Ben Schneider nach einem 0:6 im ersten Satz gegen Cremers im zweiten Abschnitt 5:2 führte, den Durchgang aber noch im Tiebreak verlor.

Den Ehrenpunkt für die Gäste auf den im schlechten Zustand befindlichen Plätzen in Hiltrup holte das Doppel Reinwein/Walder beim 4:6, 6:3, 10:2 gegen Martin/Borza. Schneider/Struk (0:6, 0:6 gegen Sanchez Jover/Lückemeier) und Sanz/Oskar Hädicke (4:6, 3:6 gegen Wahl/Cremers) gaben ihre Partien deutlich ab.

Da in der Westfalenliga kurzfristig auch noch die Bielefelder Reserve zurückgezogen hat, stehen bereits zwei Absteiger fest. Große Chancen auf den Klassenerhalt rechnet sich Coach Jim Anwar nach der Sommerpause im August bei der Saisonfortsetzung dennoch nicht aus. „Ich gehe davon aus, dass wir mit einer ordentlichen Besetzung gegen Ickern und Wanne-Eickel eine Chance hätten, doch ich befürchte, dass unsere starken Spieler aufgrund der Einsätze in der zweiten Liga dann festgespielt sind und nicht mehr eingesetzt werden können“, so der Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe