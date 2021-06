Hannibal Weitzmann zu den Iserlohn Roosters

Iserlohn. Haie-Keeper ergänzt das IEC-Torhüter-Trio.

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey-Liga haben den 25 Jahre alten Torhüter Hannibal Weitzmann unter Vertrag genommen. Der gebürtige Berliner wechselt von Ligakonkurrent Kölner Haie ins Sauerland. Am Rhein hat er in den letzten Jahren unter Vertrag gestanden und seine ersten Schritte in der deutschen Nationalmannschaft gemacht.

„Hannibal Weitzmann ist sehr kurzfristig auf den Markt gekommen. Da wir schon einmal Interesse hatten, war es eine gute Möglichkeit für uns, mit drei guten Torhütern - mit ihm, Andy Jenike und Jonas Neffin in die neue Saison zu gehen“, sagt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters.

Weitzmann lernte das Eishockeyspielen in der Domstadt, durchlief seine Nachwuchsjahre bei den Haien. Auch seine ersten Schritte in der DNL machte er beim Westrivalen, bevor er drei Jahre für die Starbulls Rosenheim auf dem Eis stand.

2015 ging es, wie vereinbart, zurück an den Rhein. Um möglichst viel Spielpraxis zu bekommen, verliehen die Haie den langjährigen Nachwuchs-Nationalspieler mit einer Förderlizenz an die Heilbronner Falken (DEL 2) und an die Moskitos Essen (Oberliga), wo Weitzmann erste Seniorenerfahrungen sammelte. Über gute Leistungen bei weiteren Kooperationspartner (Dresden/Frankfurt) empfahl er sich für sein erstes DEL-Spiel bei den Haien. Am 28. Oktober 2018 absolvierte dies beim 1:4 gegen die Augsburger Panther.

3000 Minuten Erfahrungauf dem Eis in der DEL

Bis heute hat er insgesamt 52 Einsätze absolviert, das entspricht knapp 3000 Minuten Erfahrung auf DEL-Eis.„Hannibal hat viel Potenzial und wird unseren Konkurrenzkampf stärken. Wir wissen, wie wichtig die Torhüterposition in unserem Sport ist und können beruhigt in die neue Spielzeit starten“, so Hommel weiter.

Weitzmann freut sich auf den Seilersee: „Für mich persönlich war es an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen. Das Gesamtpaket in Iserlohn hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, dass das Torhütertrio eine sehr interessante Perspektive darstellt. Das ist genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt meiner Karriere, um mich weiterzuentwickeln.“

Jonas Neffin wird in der kommenden Saison weiter an den Kader der Roosters heranrücken. „Wir sind in Gesprächen mit Kooperationspartnern, die seine Entwicklung mit uns gemeinsam weiter vorantreiben. Er wird aber auch regelmäßig die Gelegenheit haben, auf DEL-Niveau zu trainieren. Ich bin mit seiner Entwicklung hoch zufrieden und mir sicher, dass er auch Partien in der DEL spielen kann“, unterstreicht Hommel. Mit Youngster Finn Becker haben die Sauerländer zudem ein weiteres herausragendes Nachwuchstalent unter Vertrag.

