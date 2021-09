Weische-Elf gelingt der Prestigeerfolg

Iserlohn. Die überkreislichen Nachwuchskicker des FC Iserlohn haben eine makellose Bilanz verbucht. Dröschedes Youngster gingen leer aus.

Beim überkreislichen Fußball-Nachwuchs unterlagen die A-Junioren von Borussia Dröschede gegen Wiemelhausen, das C-Junioren-Derby gewann der FC Iserlohn II gegen Dröschede. Die A-Jugend -Partie zwischen der SG Hemer und dem Kirchhörder SC wird am 29. September nachgeholt.

A-Junioren

Borussia Dröschede – Concordia Wiemelhausen 3:5 (2:2). In den ersten 20 Minuten überrumpelten die Gäste die Borussia mit langen Bällen und eiskaltem Abschluss – 0:2. Dröschede kämpfte sich zurück und egalisierte bis zum Halbzeitstand. Angetrieben vom überragenden Zehner Boutayeb holten sich die Gäste in einem offenen Schlagabtausch die Führung wieder zurück – 2:4. Aber Dröschede gab nicht auf und verkürzte durch Jiga (73.). Der erfolgreiche Konter zum 3:5 beseitigte letzte Zweifel am Concordia-Sieg. Kurz vor Schluss, als den Dröschedern ein Foulelfmeter versagt wurde, sah Aksahin wegen Schiedsrichter-Beleidigung die rote Karte. „Zum Schluss war es ein vogelwildes Spiel. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, resümierte Trainer Taki Singh.

Tore: 0:1 (7.), 0:2 (19.), 1:2 (35.) Kospic, 2:2 (45.) Knitter, 2:3 (58.), 2:4 (69.), 3:4 (73.) Jiga, 3:5 (82.).

B-Junioren

FC Iserlohn II – BSV Menden 3:2 (2:0). „Bis zur Pause haben wir noch einige hochkarätige Chancen ausgelassen. Da fehlte einfach das dritte Tor. Danach ist die Partie gekippt. Wir müssen uns an der guten Leistung der ersten Halbzeit messen lassen“, erklärte der FC-Trainer, der in den zweiten 40 Minuten einen ebenbürtigen BSV sah, der auch in der Offensive Akzente setzte. Die verdiente 3:1-Führung der Iserlohner kam aber aufgrund solider Abwehrleistung nicht ernsthaft in Gefahr.

Tore: 1:0 (10., Eigentor), 2:0 (15.) Ali, 2:1 (52.), 3:1 (56.) Huckschlag, 3:2 (80.).

C-Junioren

FC Iserlohn II – Bor. Dröschede 2:1 (1:0). FC-Trainer Joshua Weische sprach von einem guten Start seiner Mannschaft, die jedoch im Abschluss zweimal den Führungstreffer verpasste: „Da waren wir nicht zielstrebig genug. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt aber verdient.“ In der zweiten Hälfte wurde die Partie immer hektischer. Spielfluss kam auf beiden Seiten nicht mehr auf, Standards dominierten die Szenerie. „Auch nach dem folgerichtigen Ausgleich haben wir als Jungjahrgang die Zweikampfhärte angenommen und sind durch erfolgreiches Nachsetzen nach einem Standard wieder in Führung gegangen“, berichtete Weische.

Auf der anderen Seite haderte Trainer Philipp Rüberg mit den Begleitumständen, denn zwei Akteure befanden sich in Quarantäne und sechs Verletzte schauten im Oestricher Stadion von der Tribüne zu. „Mit der Leistung unserer dezimierten Mannschaft bin ich sehr zufrieden, leider stimmte am Ende das Ergebnis nicht. Das war eine äußerst unglückliche Niederlage, denn nach dem zwischenzeitlich verdienten Ausgleich standen wir vor einem Punktgewinn.“

Tore: 1:0 (25.) Giannakidis, 1:1 (57.) Ashram, 2:1 (62.) Weitzel.

D-Junioren

SC Listernohl/Windhausen/Lichtringhausen – FC Iserlohn 0:4 (0:2). Bereits in der 1. Minute stellten die Gäste durch Rieske die Weichen zum Sieg. Die dominierenden Iserlohner legten durch C. Kilincaslan nach (22.), Gülland und Casaluce erhielten ein Extralob für die gute Vorbereitung. „Casaluce hat mit einer Direktabnahme das schönste Tor des Tages erzielt“, meinte Trainer Sascha Clever.

Tore: 0:1 (1.) Rieske, 0:2 (22.) C. Kilincaslan, 0:3 (46.) Casaluce, 0:4 (56.) Schulte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe