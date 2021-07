Lukas Küppers (am Ball) trug mit vier Toren entscheidend zum Erfolg der DSV-Auswahl bei.

Wasserball Wasserball-Nationalteam feiert 8:7-Sieg in Iserlohn

Iserlohn. Im Heidebad gerät Deutschland gegen die Niederlande viermal in Rückstand.

Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft hat am Dienstagabend im Iserlohner Heidebad das prestigeträchtige Duell mit der Niederlande nach zuvor zwei Niederlagen gegen den westlichen Nachbarn für sich entschieden. 8:7 stand es nach 32 äußerst abwechslungsreichen Minuten für die DSV-Auswahl, die damit nicht nur im Hinblick auf das erneute Aufeinandertreffen am Donnerstag Werbung in eigener Sache betrieb.





Wasserball, Länderspiel: Deutschland - Niederlande 8:7 (2:2, 1:2, 0:1, 5:2). Es klang wie eine Entschuldigung, als Ralf Brinkschulte, Geschäftsführer des Schwimmvereins I95, nach Spielende sagte, dass man mit der Ausrichtung von Wasserball-Länderspielen eben noch nicht über sonderlich viel Erfahrung verfüge. Dabei passte doch alles. Mit 140 Zuschauern galt die Partie als ausverkauft, etwas Regen fiel erst nach der Schlusssirene und dann hat die Mannschaft auch noch geliefert – und das vor den Augen einiger lokaler Wasserballgrößen aus vergangenen Tagen.

Hans-Jürgen „Beppo“ Nicklas zum Beispiel, der zwischen 1962 und 1985 für beide Iserlohner Schwimmvereine aktiv war, gefiel das, was die junge deutsche Mannschaft mit ihrem Altersdurchschnitt von nicht einmal 23 Jahren zeigte, grundsätzlich recht gut. „Aber die Chancenverwertung ist mies“, kritisierte der inzwischen 72-Jährige nach dem ersten Viertel zurecht.

Timo van der Bosch vom SV Ludwigsburg traf nach zweieinhalb Minuten nur die Latte des niederländischen Tores, kurz darauf scheiterte Denis Strelezkij (Wasserfreunde Spandau) an Gästetorwart Ted Hujsmans. Wie man es besser macht, zeigte Guus van Ijperen: Der erste gefährliche Angriff brachte gleich die Führung. Das Publikum trug es mit Fassung und applaudierte höflich, als Lukas Küppers mit seinem ersten von vier Toren auf 1:1 stellte. Bis zum Viertelende holte Deutschland erneut durch Küppers den nächsten Rückstand auf.

Im zweiten Abschnitt war die Intensität noch etwas höher und vor den Toren passierte richtig viel: Zunächst gab es die erste deutsche Führung durch den jüngsten im Team, Aleks Sekulic (18) vom SV Bayer Uerdingen 08, die ganze 28 Sekunden Bestand hatte. Dann der nächste Lattentreffer, diesmal durch den Potsdamer Reiko Zech. Auch die Gäste nahmen es bei ihren Abschlüssen etwas zu genau, ansonsten war auf Torwart Felix Andreas Benke verlass – bis auf eine Situation fünf Sekunden vor der Halbzeit, in die es deswegen mit einem 3:4-Rückstand ging. Gästetorwart Hujsmans hatte seinen größten Augenblick, als er einen Fünfmeter von Küppers abwehrte.

Darko Pavljak sieht mehr Stärken als Schwächen

„Man merkt, dass die Mannschaft noch nicht eingespielt ist. Ganz schwach ist das Überzahlspiel. Dafür ist die Abwehr stark, und schwimmerisch sieht es auch gut aus“, bilanzierte kein Geringerer als Darko Pavljak (69), der in der ersten Hälfte der 80er Jahre Erfolge mit dem I95 feierte.

Im dritten Viertel schlichen sich Ungenauigkeiten ins Spiel beider Mannschaften ein. Pässe erreichten den Mitspieler nicht mehr und auch die Tore wurden bis auf eine Ausnahme verfehlt. 32 Sekunden vor Viertelende erhöhten die Niederländer auf 5:3.

Doch nur 22 Sekunden nach Wiederbeginn gelang Küppers der Anschluss, und als Strelezkij aus dem Hinterhalt zum 5:5 traf, veränderte sich etwas auf den Rängen. Aus Beifall wurde Jubel, und der wurde mit jedem weiteren Tor immer lauter. „Man muss erst ein Gefühl für das Spiel bekommen“, erklärte Jürgen Kniese, der Sportliche Leiter des I95. Sieben Tore fielen noch in den letzten acht Minuten. Zech besorgte die deutsche Führung (6:5), die innerhalb einer Minute wieder in einen Rückstand umgedreht wurde (6:7). Doch Zech traf noch einmal und Küppers machte 45 Sekunden vor dem Ende mit dem 8:7 alles klar.

Getrübt wurde der Sieg durch eine Verletzung am linken Auge, die sich Deutschlands Spieler Yannek Fabian Chiru in der ersten Halbzeit zugezogen hatte. Weiterspielen konnte er trotz sofortiger Behandlung nicht, Informationen über die Schwere der Verletzung gab es am Abend nicht mehr.

