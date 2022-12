Was den FV Ihmert/Bredenbruch einzigartig macht

Ihmert. „Mein Mann ist mein Mitspieler“, heißt es beim FV Ihmert/Bredenbruch III. Das gibt es in dieser Konstellation wenn überhaupt nicht häufig.

Was hat es auf dem Fußballplatz nicht schon für Begegnungen gegeben: Brüderpaare in einer gemeinsamen oder in gegnerischen Mannschaften, das gleiche gilt für Vater und Sohn. Das gibt es aktuell übrigens beim FV Ihmert/Bredenbruch: Für die dritte Mannschaft haben schon Stefan Riedel (44 Jahre) und sein 17-jähriger Sohn Luca zusammen gespielt.

In einer Sache könnte der Klub aus dem Südwesten Hemers aber einzigartig sein: Mit Giuliana und Michael Huck hat er ein Ehepaar in seiner „Dritten“. In der zu dieser Saison eingeführten Kreisliga D ist es möglich, dass Frauen und Männer gemeinsam auf Torejagd gehen.

Ihmerter Zusammensetzung wahrscheinlich einzigartig

Der Sportliche Leiter Jens Maier, der zuvor jahrelang in gleicher Funktion die Geschicke der Fußballer des TSV Ihmert lenkte, ehe sie sie sich im Sommer 2021 mit dem FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch zusammenschlossen, kann sich nicht daran erinnern, jemals schon mal davon gehört zu haben, dass ein Ehepaar in einem Fußballteam aufläuft, das in einer offiziellen DFB-Liga spielt. An der Haßbergstraße, der Heimat des Klubs, ist das inzwischen normal.

„Giuliana kann ja Fußball spielen, sie hat auch vor nichts Angst“, sagt Teamkamerad Stefan Riedel. Geplant war der gemeinsame Einsatz allerdings nicht. Zunächst wurde Giuliana Huck von Jens Maier gefragt, ob sie der Mannschaft helfen könne. Zu diesem Zeitpunkt war noch gar keine Rede davon, dass auch ihr Gatte wenige Wochen später zum Team stoßen würde. Auch als es dann soweit war, wurde kein großes Fass aufgemacht. „Wetten um irgendetwas laufen nicht“, sagt die Offensivspielerin, die noch auf ihr erstes Tor wartet.

Auch die beiden gemeinsamen Kinder spielen für Ihmert/Bredenbruch

Mit dem Fußball hat die heute 32-Jährige mit 14 beim ASSV Letmathe begonnen, später stürmte sie unter anderem für Rot Weiß Ahlen. Dann bekamen sie und ihr Mann Michael zwei Kinder. Tochter Mina ist jetzt sechs Jahre alt, Sohn Matteo sieben – beide spielen in der Jugend des FV. Nun schnürt sie selbst also auch wieder ihre Fußballschuhe.

Ihre Zeit bei der dritten Mannschaft ist allerdings begrenzt und hat in erster Linie vorbereitenden Charakter. „Ich möchte im Spielbetrieb bleiben. Das macht es mir einfacher. Zur nächsten Saison wird es in unserem Verein ja auch eine Frauenmannschaft geben, für die ich dann auflaufen werde.“ Wenn am kommenden Wochenende in der Matthias-Grothe-Halle die Vorrunde zur Hallenkreismeisterschaft der Frauen ausgetragen wird, tritt das neue Team erstmals in Erscheinung.

Müdes Lächeln über den Trikottausch-Versuch

Für Michael Huck, der in der Regel als Innenverteidiger zum Einsatz kommt, ist dann nur ein Platz auf der Tribüne frei. Dabei ergänzt sich das Ehepaar auf dem Spielfeld ziemlich gut. „Giulianas Stärken sind ihr linker Fuß und ihre Ballbehandlung.“ Sie wiederum schätzt bei ihrem Mann dessen Kopfballspiel und seine gute Übersicht. Gerade weil Giuliana Huck schon reichlich Erfahrungen in reinen Frauenteams gesammelt hat, fallen ihr kleinere Besonderheiten sofort auf. „Es kommen schon mal Sprüche von Gegenspielern, ob wir nach dem Schlusspfiff die Trikots tauschen. Und wenn mich jemand foult, entschuldigt sich der Spieler oft sofort.“

Die Kreisliga D hat generell einige Kuriositäten zu bieten. Bei einem Spiel gegen Menden Türk II half der FV mit einem Torhüter und mehreren Feldspielern aus, damit die Partie über die Bühne gehen konnte.