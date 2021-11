Volleyballtalente nehmen gute Entwicklung

Iserlohn. Die neue Spielgemeinschaft sammelt mit mehreren Nachwuchsteams wertvolle Erfahrung in der Oberliga.

Die Volleyball-Saison hat Fahrt aufgenommen: Auch die frisch für die neue Spielzeit gegründete und unter dem Namen „Jugend- und Nachwuchskader Iserlohn“ firmierende Kooperation der heimischen Vereine hat ihre ersten Bewährungsproben in der Oberliga bewältigt. Während die U20 den ersten Sieg feiern konnte, läuft es für die U18 und die U16 noch nicht rund. Der Klassenerhalt ist für alle Teams das erklärte Ziel.

U20-Oberliga

In einem spannenden Spiel gegen den TV Assel hat das Team den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht. Nach der deutlichen Auftaktniederlage in Olpe präsentierte sich die Mannschaft deutlich formverbessert und gewann den ersten Satz 25:16. Einige Absprachefehler brachten den TVA dann in die Partie zurück, die SG verlor diesen Durchgang knapp mit 23:25. Doch im finalen Satz stellte die U20 die größere Qualität unter Beweis und gewann 15:7. Das Team hat sich auf Tabellenplatz vier vorgearbeitet.

U18-Oberliga

Bislang noch ohne Punkte steht der U18-Nachwuchs da: Gegen den TV Hörde unterlag das Team mit 0:2 und gegen den Lüner SV mit 1:2. Der SC Hennen, auch an der Kooperation beteiligt, startet in der U18 auch mit einem eigenen Team und hat gegen dieselben Kontrahenten jeweils mit 0:2 verloren. Der nächste Spieltag (5. Dezember) beschert das Derby zwischen der SG und dem SCH.

U16-Oberliga

Bislang fehlt dem SG-Nachwuchsteam noch der Erfolg: Die Mannschaft hat bei den jeweiligen 1:2-Niederlagen gegen Datteln und Olpe gute Ansätze gezeigt, im entscheidenden dritten Satz dann aber nicht nachlegen können. In einer mit dem RC Sorpesee und den beiden Teams von Union Lüdinghausen stark besetzten Liga kann das junge heimische Team wichtige Spielerfahrung sammeln. Die Erfolgserlebnisse sind nur eine Frage der Zeit. Der nächste Spieltag steht am 18. Dezember auf dem Programm.

Kooperation: Die fünf Volleyball-Vereine TuS Iserlohn, Letmather TV, TV Eiche Grüne, SC Hennen und DJK Sümmern haben mit der übergreifenden Zusammenarbeit ein gemeinsames Angebot für leistungsorientierte Jugendliche entwickelt.

Perspektive: Mit der SG, die sich in der Kurzform „Volley-J.u.N.K.Is.“ nennt, sollen die Talente gezielt gefördert werden. Die Nachwuchsmannschaften sollen zunächst in der Oberliga etabliert werden und in einem nächsten Schritt auch an den Westdeutschen Meisterschaften teilnehmen.

Vereinsbindung: Die Aktiven bleiben ihren Vereinen erhalten und können dort auch im Seniorenbereich zum Einsatz kommen.

