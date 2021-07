Volleyballer bündeln ihre Kräfte

Iserlohn. Fünf Vereine starten Kooperation im Nachwuchsbereich. Mädchen profitieren zuerst.

Die Iserlohner Volleyballvereine bündeln ihre Kräfte in der Jugendarbeit. Der Startschuss fiel, als nach langer Vorbereitung und vieler coronabedingter Unwägbarkeiten 40 Mädchen in der Halle der Gesamtschule XXX zu einem Sichtungstraining antraten. Unter den Augen ihrer Vereinstrainer zeigten die Volleyballerinnen ihr Können, und sie versuchten, sich für die Auswahlmannschaften zu empfehlen. Gebildet wurden drei Teams in den Altersklassen U16, U18 und U20.

Die fünf Vereine TuS Iserlohn, Letmather TV, TV Eiche Grüne, SC Hennen und DJK Sümmern haben sich darauf verständigt, ab der kommenden Saison ein gemeinsames Angebot für leistungsorientierte Jugendliche zu schaffen. Diese sollen in ihrer Entwicklung gezielter gefördert werden, um stärkere Teams in der Jugend-Oberliga zu etablieren und mittelfristig bei Westdeutschen Meisterschaften vertreten zu sein. Letztlich soll damit auch eine Basis geschaffen werden, um Talente an ihre Vereine zu binden.

Dabei werden die beteiligten Vereine ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben. Bei den neuen Jugendteams handelt es sich jeweils um zeitlich begrenzte Spielgemeinschaften, die unter dem einheitlichen Namen Volleyball-Jugend- und Nachwuchskader Iserlohn, kurz „Volley-J.u.N.K.Is.“ an den Start gehen werden.

Wöchentliche Trainingseinheit mit dem Auswahlteam

Die Aktiven bleiben ihren Vereinen erhalten, in denen sie in der Regel zusätzlich bereits im Erwachsenenbereich zum Einsatz kommen. Für die Auswahlspielerinnen steht neben dem Vereinstraining dann eine weitere Trainingseinheit im Wochenplan. Für Spielerinnen, die den Sprung zu den „J.u.N.K.Is.“ (noch) nicht schaffen oder dieses Pensum nicht leisten wollen oder können, bieten die Vereine nach wie vor Mannschaften auf niedrigerem Niveau an.

Auch wenn zum Auftakt nur Mädchen gesichtet wurden, gilt dieses Konzept ausdrücklich auch für den männlichen Bereich, in dem sich die Sportart schon seit vielen Jahren schwer tut. Die letzte Teilnahme an einer Westdeutschen Meisterschaft gelang 2017 den U12-Mädchen des TV Eiche Grüne. Um solche Erfolge jedoch in Altersklassen ab U16 aufwärts zu wiederholen, benötigt man zehn bis zwölf gut ausgebildete, talentierte Mädchen oder Jungen. Das ist für einen der Iserlohner Vereine allein praktisch unmöglich; in den Endrunden sind die Nachwuchsteams aus den Leistungsstützpunkten und einigen Hochburgen regelmäßig unter sich.

Nach der langen Pause waren alle Beteiligten froh, dass es endlich wieder losgeht. Obwohl in den Vereinen nur wenige Trainingseinheiten in der Halle möglich waren, stimmten die gezeigten Leistungen optimistisch. Bis zum Saisonstart Ende Oktober haben die Spielerinnen sowie die Trainer aber noch reichlich Arbeit vor sich. So muss individuell an Athletik und Technik gefeilt werden. Zudem müssen die J.u.N.K.Is.-Teams noch eine taktische Ausrichtung erhalten

Vorhaben seit einem halben Jahr in der Ausarbeitung

Angestoßen wurde die Zusammenarbeit Anfang des Jahres vom SC Hennen und der DJK Sümmern. In den anschließend regelmäßig stattfindenden Online-Gesprächsrunden arbeiteten die Jugendtrainer und Vereinsverantwortlichen Kirstina und Christian Rabe, Leonie Roch (SC Hennen), Sandra Weber, Caroline Klopp (DJK Sümmern), Carmen Leto, Gunnar Stenzel (Letmather TV), Michael Lesch (TuS Iserlohn) sowie Karolin und Bernd Kaiser (TV Eiche Grüne) eine Reihe grundsätzlicher Vereinbarungen und Details aus, mit denen sich alle Beteiligten sowie die Vereinsvorsitzenden einverstanden erklärten. Bei fünf Vereinen, die alle unterschiedlich aufgestellt sind, war das keine Selbstverständlichkeit. Weil die Kooperation zunächst nur für die kommende Saison festgezurrt worden ist, befinden sich die „Volley-J.u.N.K.Is.“ in der Probezeit. Um Erfolg zu haben, da sind sich alle Verantwortlichen einig, muss die Zusammenarbeit aber über mehrere Jahre wachsen. Wenn das gelingt, wird die Iserlohner Volleyball-Szene profitieren und an Attraktivität gewinnen.

