Volleyballer beenden Saison

Iserlohn. Der Westdeutsche Volleyballverband kommt den Vereinen entgegen.

Die Liste der Sportarten, in denen die Saison für beendet erklärt worden ist, wird beinahe täglich länger. Am Donnerstagmittag teilte der Westdeutsche Volleyballverband mit, dass in seinem Einzugsbereich nicht mehr gespielt wird. Der Beschluss wurde am Dienstag auf einer per Videokonferenz ermöglichten Präsidiumssitzung gefasst. Den Entscheidungsträgern sei es zuletzt nur noch darum gegangen, eine möglichst faire Auf- und Abstiegsregelung festzulegen.

Und die sieht so aus: Bereits feststehende Auf- und Absteiger starten 20/21 in den Ligen, für die sich sich sportlich qualifiziert haben. Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nicht auf einem Aufstiegsplatz standen, rechnerisch aber noch hätten aufsteigen können, erhalten das Angebot, zusätzlich in die höhere Spielklasse aufzusteigen. Dieses Recht endet beim Drittplatzierten. Ähnlich sieht es am Tabellenende aus. Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Abbruchs auf einem Abstiegsplatz (einschließlich Relegationsplatz) standen und rechnerisch einen Nichtabstiegsplatz hätten erreichen können, erhalten das Angebot, für die Saison 20/21 in ihrer Klasse zu bleiben. Die Ligen werden auf maximal 14 Teams aufgestockt.