Viktor Ziring kehrt zurück zu den Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Nach zahlreichen Abgängen haben die Iserlohn Kangaroos einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Viktor Ziring kehrt zu seinem alten Club zurück.

„Die Iserlohn Kangaroos freuen sich, die Rückkehr von Viktor Ziring bekanntzugeben“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des heimischen ProB-Ligisten.

Der 25-Jährige trug bereits von 2017 bis 2020 das Trikot der Kangaroos und wird nun wieder für die Waldstädter in der 2. Basketball Bundesliga auf Korbjagd gehen. Der gebürtige Gießener kam 2017 von seinem Heimatverein MTV Gießen an den Hemberg und absolvierte dort drei Spielzeiten. 2020 zog es den Point Guard für zwei Jahre zurück in die Heimat zu den Gießen 46ers, ehe er sich 2022 den EN Baskets Schwelm anschloss.

Mit der Verpflichtung von Viktor Ziring stärken die Iserlohner ihren Backcourt. Der 1,87 m große Guard kann sowohl den Aufbau als Point Guard übernehmen, als auch auf der Shooting Guard-Position agieren. Er sei ein bissiger Verteidiger mit einem hochprozentigen Wurf jenseits der Drei-Punkte-Linie und einem guten Auge für den Mitspieler. In der abgelaufenen Hauptrunde stand Ziring in 20 Partien durchschnittlich 28 Minuten auf dem Feld und verzeichnete über neun Punkte und 4,5 Assists pro Spiel.

Shirvan sieht Ziring als echte Verstärkung

„Ich freue mich vor allem darauf, mit dem Team einen erfolgreichen und attraktiven Basketball für die Fans zu spielen”, meint Viktor Ziring. Coach Dennis Shirvan sieht Ziring als echte Verstärkung für das Team: „Viktor ist in den letzten Jahren zu einem Führungsspieler gereift. Er ist ein guter Schütze, spielt mannschaftsdienlichen Basketball, verteidigt super aggressiv und hat eine gute Arbeitseinstellung.”

Geschäftsführer Michael Dahmen zeigt sich ebenfalls angetan vom Rückkehrer: „Viktors Entwicklung ist beeindruckend, und nicht nur deshalb haben wir immer den Kontakt gehalten. Als nun klar wurde, welche Puzzleteile für unser Team noch fehlen, kamen wir sofort auf Viktor. Wir wissen exakt, was wir bekommen werden und freuen uns darauf, denn Viktor wird ein wichtiger Faktor im Team 23/24.”

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe