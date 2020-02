Vier lehrreiche Tage in Lettland

Es ist eine Mischung aus Völkerverständigung und internationalem sportlichen Vergleich, wenn sich eine Gruppe von U14-Akteuren unter dem Dach von Phoenix Hagen zu entsprechenden Turnieren der European Youth Basketball League (EYBL) auf weite Reisen begibt. Mit dabei ist auch ein Spieler der Iserlohn Kangaroos. Julius Gebauer aus dem U14-Regionalliga-Team der Waldstädter verbrachte das vergangene Wochenende in Lettland, während seine Teamkameraden gegen Essen um Punkte spielten.

Riga hieß das zweite Ziel des Hagener Teams, das vor dem Jahreswechsel bereits an einem Turnier in Warschau teilgenommen und dort kräftig Lehrgeld bezahlt hatte. Alle fünf Spiele bei der Premiere 2019 wurden verloren. Die Gegner, die nun teilweise auch in Lettland wieder antraten, waren körperlich zu dominant, doch die Hagener Truppe behauptete sich im zweiten Anlauf besser und feierte gegen Gastgeber BS Jugla beim 58:57 den ersten Sieg. Ihre Grenzen bekamen sie aber in Partie wie gegen die georgische Nationalmannschaft (37:91) prompt wieder aufgezeigt.

In fünf Spielen in Rigazehn Punkte beigesteuert

„Es ist einfach cool, ohne die Eltern unterwegs zu sein und mit den Jungs abzuhängen“, sagt Julius Gebauer, der in Riga in fünf Spielen zehn Punkte beisteuerte. Von Donnerstag (mit Genehmigung seines Gymnasiums) bis Sonntag war die Mannschaft auf Tour ins Baltikum. Zunächst ging es mit dem Zug nach Frankfurt und von dort nach Riga, auf dem Rückweg landete der Flieger in Düsseldorf, was die Reisestrapazen deutlich verringerte.

Auf dieses Projekt, das vom Phoenix-Schulsportbeauftragten Stanley Witt betreut wird, wurde Julius Gebauer schon vor einiger Zeit aufmerksam. Der 13-jährige Aufbauspieler stellte sich einfach beim Training, das einmal wöchentlich, stets samstags stattfindet, vor und wurde vom Trainer als einziger Akteur der Kangaroos ausgewählt. Sein Heimtrainer Martin Miethling lobt den jungen Sportler als guten Techniker, der noch fehlende Körpergröße durch andere Fähigkeiten kompensieren kann.

Nach Iserlohn ist Julius Gebauer durch das Herbstcamp der Kangaroos gekommen. Seinerzeit spielte er noch für die Schwerter Turnerschaft, wollte sich aber in einer höheren Liga sportlich weiterentwickeln. Ursprünglich kommt der Youngster aus Holzwickede, wo er noch immer mit seinen Eltern und den beiden Geschwistern wohnt. „Ich habe auch in Holzwickede mit dem Basketball begonnen, doch dann hat sich der Verein aufgelöst. Weil ich unbedingt weitermachen wollte, bin ich nach Schwerte gewechselt“, berichtet Julius Gebauer.

Nun ist er in Iserlohn und fühlt sich dort sehr wohl, doch für seine Eltern ist der Aufwand nicht gerade gering. Erst die Fahrten zum Training und zu den Spielen (drei- bis viermal pro Woche) und jetzt auch noch die Reisen nach Osteuropa, die zum Teil selbst finanziert werden müssen. Im Hause Gebauer wird definitiv einiges in die Karriere des Sohnes investiert. Doch der hat richtig Spaß am EYBL-Projekt und freut sich schon auf die dritte und letzte Reise in der Saison 2019/20, die ihn und sein Team vom 26. bis 29. März ins polnische Komarow führen wird. Doch damit nicht genug, denn Julius Gebauer könnte auch in der nächsten Saison noch einmal international mitmischen, was er nur zu gerne tun würde. Über die Tryouts will er sich wieder für einen Platz in der Mannschaft empfehlen, die dann sicher schon besser gegen internationale Konkurrenz mithalten wird.