Viele Baustellen nach der Zwangspause

Iserlohn. Die Hockeyabteilung des TuS Iserlohn steht vor der schweren Aufgabe, die Folgen der Corona-Zwangspause abzumildern.

Nach dem Abschluss der Feldsaison legen die Hockeyspieler traditionell eine kleine Übergangsphase ein, um sich für den Start in die Hallenrunde zu präparieren, die stets nach den Herbstferien eingeläutet wird. Beim TuS Iserlohn steht in diesen Tagen aber nicht nur der Wechsel des Trainings- und Spielstandortes im Vordergrund, vielmehr ist man bemüht, die Folgen der Corona-Zwangspause abzumildern. Dazu hat Abteilungschef Hans-Jürgen Becker neben seinen Vorstandskollegen auch aktive Spielerinnen und Spieler, Eltern und Trainer zu einem Gedankenaustausch eingeladen, um Maßnahmen festzulegen, mit denen man verschärfte Aufmerksamkeit für Hockey wecken will.

„Wir spüren ganz deutlich, dass es wegen der vielen Monate ohne Trainings- und Spielbetrieb keine Neuzugänge gegeben hat. Wir waren nicht an den Schulen und in den Kindergärten aktiv und konnten uns auch nicht bei Veranstaltungen in der Stadt präsentieren“, schildert Becker das Problem. Nun wird überlegt, wie die Werbung in eigener Sache besonders effektiv angebracht werden kann. Hoffnungen ruhen natürlich auf einer von Normalität geprägten Hallensaison, die am ersten Novemberwochenende beginnt. Speziell beim Nachwuchs wird sich dann das fast in Vergessenheit geratene Gefühl wieder einstellen, Wettbewerb zu bestreiten. Denn nach der Rückkehr auf das Spielfeld hat es in diesem Sommer keine echte Feldsaison gegeben. Es wurden Turniere organisiert, um überhaupt sportliche Vergleiche zu ermöglichen, aber Titelgewinner, Auf- oder Absteiger gab es nicht. „Vielleicht war das auch gut so. Die Kinder und Jugendlichen haben lange nichts gemacht und in dieser Zeit einiges verlernt. Deshalb war es wichtig, dass es keinen Druck gab und der Spaß und das Lernen im Vordergrund gestanden haben,“ meint Hans-Jürgen Becker.

Viele Trainer stehen nur kurze Zeit zur Verfügung

Acht Nachwuchsmannschaften haben den TuS bei den Turnieren auf dem Feld vertreten, in der Halle wird es eine mehr sein. Denn in Iserlohn gibt es jetzt auch eine Minimannschaft der Drei- bis Fünfjährigen, die sich in Kürze erstmals mit einem gegnerischen Team messen wird. Mehr Mannschaften weisen aber auf ein weiteres Problem beim TuS hin: Es fehlen die Trainer. Hans-Jürgen Becker: „Wir haben oft Schüler, die nach dem Abitur Iserlohn verlassen, was zu häufigen Wechseln in den Mannschaften führt. Wir versuchen daher, Leute zu gewinnen, die uns länger zur Verfügung stehen.“

Bei den Männern und Frauen kommt es dem TuS gelegen, dass in der Halle kein so großer Kader benötigt wird. Beide Mannschaften haben Aktive verloren, was dazu führte, dass in der Feldsaison, in der gerade die Hinrunde abgeschlossen worden ist, kein Frauenteam gemeldet werden konnte. Und die erfolgsverwöhnten Männer mussten nach ihrem souveränen Aufstieg in die 1. Verbandsliga auch wieder das Gefühl kennenlernen, Spiele zu verlieren. Drei Siege und drei Niederlagen stehen in ihrer Bilanz, so dass es in der Rückrunde ab Frühjahr für den TuS auf einen Mittelplatz hinauslaufen dürfte.

Auch in der Halle werden die Männer ab November in der 1. Verbandsliga an den Start gehen, die Frauen dann in der 2. Verbandsliga. Beide Mannschaften müssen sich gedanklich schon einmal auf gravierende Veränderungen einstellen, denn der Verband hat beschlossen, die Gruppenstärke von in der Regel acht auf künftig sechs Teams zu reduzieren. „Das ist vernünftig, denn zwischen November und März ist es wegen der Ferienzeit und der dann geschlossenen Hallen oftmals schwierig, eine Serie mit 14 Spieltagen über die Bühne zu bringen“, sagt Hans-Jürgen Becker und verweist auf einen durch die Reform drohenden Massenabstieg. Wann die Neuregelung greift, ist allerdings noch nicht entschieden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe