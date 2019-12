Viel Neues bei 6. Auflage der Hallenmasters

Es ist fraglos der Höhepunkt der Hallenfußball-Saison. Wenn der SSV Kalthof vom 17. bis zum 19. Januar zum sechsten Mal die Iserlohner U15-Hallenmasters ausrichtet, dann gibt es im Verbreitungsgebiet kein anderes Turnier, bei dem ein solcher Aufwand getrieben wird und die Besetzung derartig hochkarätig ist.

Denn einmal mehr wird für den Nachwuchs zahlreicher Bundesligisten und Spitzenklubs aus dem Ausland der Kunstrasen in der Matthias Grothe-Halle ausgerollt. Los geht es am 17. Januar um 16 Uhr mit dem bereits gut eingeführten Qualifikationsturnier der heimischen Protagonisten. Iserlohner Turnerschaft, SF Sümmern, die U14 des FC Iserlohn, Menden United und Borussia Dröschede in der Gruppe 1 sowie die JSG Westig/VfK Iserlohn, Geisecker SV, BSV Menden, SC Hennen und der SSV Kalthof in der Gruppe 2 kämpfen um drei noch offene Plätze im 20 Teams umfassenden Hauptfeld, wobei der Gastgeber schon qualifiziert ist und sich „einrollen“ kann.

Die Teams sind allesamtprivat untergebracht

„Das ist ein wichtiger Bestandteil des Turniers und steht für die enge Verzahnung mit der Region“, sagt Mitorganisator Tobias Wolfsheimer, der aus dem Bereich dieser Teams die 60 Gastfamilien rekrutiert, die dafür sorgen, dass alle Teilnehmer privat untergebracht werden können. Und die kommen bisweilen von weit her. Aus dem Ausland sind die Grashoppers aus Zürich, Sparta Prag, PSV Eindhoven und Rapid Wien als Dauerbrenner dabei. Aus der Bundesliga schicken Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, der 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und erstmals Union Berlin ihre Nachwuchsteams. Aus der zweiten Liga haben Titelverteidiger VfB Stuttgart und der Hamburger SV zugesagt. Komplettiert wird das Feld in den vier Fünfergruppen durch FC Iserlohn, SSV Kalthof und die drei Qualifikanten. Der Startschuss fällt am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag geht es bereits um 9.30 Uhr los.

Als könnte man mit dem Feld der Teilnehmer noch nicht zufrieden sein, sind Tobias Wolfsheimer und seine Mitstreiter stets darum bemüht, auch ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Der im letzten Jahr erstmals aufgetretene Fußball-Freestyler kam gut an, hat nun Auftritte an beiden Tagen und lädt zu Workshops. Hierfür können sich Interessenten unter freestyler@iserlohner-hallenmasters.de bewerben. Ebenso erwies sich der eSport-Bereich als Renner. Unter Regie des Iserlohners Danny Troughton können 40 Teilnehmer am Turnier mitwirken. Infos gibt es hier über die Kalthofer Homepage und Facebook.

Für die jüngsten Zuschauer ist beim Hallenmasters diesmal nicht nur die Rolle auf der Tribüne vorgesehen. Vielmehr veranstaltet der SSV Kalthof in enger Kooperation mit der Iserlohner Turnerschaft in der benachbarten Hemberghalle das „FUNino Masters“ für Teams der G- und F-Junioren. Funino ist eine spezielle und aktuell sehr angesagte Spielform, bei der Drei gegen Drei auf vier Tore gespielt wird. Bis zu 40 Mannschaften können auf zwei bis drei Feldern mitwirken.

An den drei Turniertagen setzt der SSV Kalthof auf rund 100 Helfer. 70 kommen aus dem Verein, 30 sind Studenten der UE. Aus diesem Kreis rekrutieren sich auch einige „Kameramänner“, die dafür sorgen werden, dass das gesamte Turnier auf dem Internet-Sport-Kanal sportdeutschland.tv zu sehen sein wird. „Dieses Interesse zeigt auch, welchen Stellenwert dieses Turnier inzwischen erlangt hat“, wertet Tobias Wolfsheimer die Anfrage des Senders, der man gerne nachkommt. Ebenso möchten die Veranstalter wieder für den guten Zweck im Rahmen der Aktion „Kinderlachen“ beitragen. 16.000 Euro wurden bei den ersten fünf Turnieren bereits eingespielt. Nun ist das Knacken der 20.000-Euro-Grenze das nächste Ziel.