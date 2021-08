Videobeweis „light“ beim Fußball in Deilinghofen

Iserlohn. Eine Kamera auf dem Ernst-Loewen-Sportplatz zeichnet Szenen auf, die im Derby zu zwei Handelfmetern führen.

Klein, aber oho: Mit einer etwa scheckkartengroßen Action-Kamera bringt Ercan Linke, Coach beim SV Deilinghofen/Sundwig, die Trainingsmethoden beim Bezirksligisten aufs nächste Level. Unmittelbar vor dem Saisonauftakt am Sonntag im Derby gegen den ASSV Letmathe (3:1) hat er das kleine Aufnahmegerät mit einer Teleskopstange an einem Flutlichtmasten in etwa acht Metern Höhe installiert -- aus dieser erhöhten Position zeichnete die Kamera das komplette Spiel auf, auch die umstrittenen Handspielszenen. „Wir wollen die Videoanalyse nutzen“, sagt Trainer Linke. Bei der heutigen Einheit will er rund 20 Minuten mit den Spielern über starke und schwache Szenen sprechen, auf Basis des aufgenommenen Bildmaterials.

Offener Austausch beim SV Deilinghofen/Sundwig

„Zunächst kann der Spieler sagen, warum er sich für seine Lösung entschieden hat, dann sprechen wir über andere Möglichkeiten in der betreffenden Spielsituation. Das wird ein offener Austausch im Team, wir wollen uns gemeinsam verbessern“, erläutert Trainer Linke. Interessant werden bei der Durchsicht des Videomaterials auch die Szenen sein, die Schiedsrichter Tobias Franke (SC Tornado Westig) jeweils mit einem Strafstoß für den SV Deilinghofen/Sundwig (15.) und den ASSV Letmathe (82.) ahndete. Der Unparteiische begründete seine erste Entscheidung wie folgt: „Der Spieler von Letmathe geht mit der Hand aktiv zum Ball und vergrößert seine Körperfläche“ – eine nachvollziehbare Sichtweise.

ASSV-Coach Marco Winner monierte diese Entscheidung nicht, fühlte sich aber benachteiligt, da seiner Meinung nach in der Anfangsphase der Deilinghofener Spieler Schmelzer ebenfalls den Ball mit der Hand gespielt hatte (4.). „Den Elfer muss er auch geben und dann haben wir die Chance zur Führung“, sagte Winner. In der Nachbetrachtung auf die Partie sagte Schiedsrichter Franke, dass er das vermeintliche Handspiel in der Anfangsphase nicht wahrgenommen habe: „Vielleicht stand ich nicht ideal, das war dann mein Fehler.“

Das geahndete Handspiel, das zum zweiten Elfmeter führte, erläuterte Franke mit dem Verweis auf „eine aktive und unnatürliche Bewegung der Hand, auch wenn ohne Frage eine kurze Distanz vorlag“. Auch Franke will sich verbessern und ist offen für den „Videobeweis light“ aus Deilinghofen. Schon am Donnerstagabend werden sich die Schiedsrichter bei der Monatstagung über die Erfahrungen des ersten Spieltages austauschen und ihre Spendenaktion zu Gunsten der Flutopfer besprechen: Die Schiris hatten auf Spesen verzichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe