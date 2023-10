Verstärken die Roosters mit Clark Bishop ihren Angriff?

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters scheinen auch im Angriff eine Verstärkung zu benötigen. Gerüchten zur Folge soll es bereits eine heiße Spur geben.

Die Iserlohn Roosters scheinen weiter auf der Suche nach Verstärkungen für ihren Kader zu sein. Nachdem die Sauerländer zunächst nur mit acht Importspielern in die Saison gestartet sind, haben die Verantwortlichen nach dem enttäuschenden Saisonstart zu Beginn der Woche bereits Brandon Gormley als Neuzugang vermeldet. Der Kanadier soll in Kürze die Verteidigung stabilisieren.

Kanadischer Stürmer folgt den Roosters bereits bei Instagram

Gut möglich, dass demnächst auch noch ein Stürmer zu den Iserlohnern stoßen wird. Gerüchten zufolge sollen die Iserlohner an der Verpflichtung von Clark Bishop interessiert sein. Der 27-Jährige folgt den Roosters neuerdings über Instagram, vielleicht aber auch nur, weil er mit einigen Roosters-Spielern wie zum Beispiel Ben Thomas befreundet ist.

Der Stürmer bestritt 49 NHL-Spiele für Carolina und Ottawa, sowie 343 AHL-Partien. Noch in der Saison 2021/22 absolvierte Bishop neun Spiele für die Senators in der NHL. Letzte Saison war er für die Calgary Wranglers in der AHL aktiv und erzielte in 64 Begegnungen elf Tore und zwölf Beihilfen. Ob die finanziellen Mittel ausreichen werden, um Clark Bishop von den Roosters zu überzeugen, werden die kommenden Tage zeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe