Verletzungsschock bei Landesligist Borussia Dröschede

Dröschede. Noch hat die Meisterschafts-Saison überhaupt nicht angefangen, da ist sie für einen Spieler von Borussia Dröschede schon zu Ende.

Verletzungsschock mitten in der Saison-Vorbereitung beim Landesligisten Borussia Dröschede: Die Knieverletzung von Torgarant Robin Wodniok, die er sich vor 14 Tagen im Testspiel gegen die TSG Sprockhövel (1:3) zugezogen hatte, hat sich wie befürchtet als Kreuzbandriss herausgestellt. Außerdem ist das Außenband gerissen und der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen worden. „Robin wird in zwei Wochen operiert“, berichtete Trainer Ercan Linke am Sonntag. „Wir müssen jetzt erst mal abwarten, wie die Operation verläuft.“ Mit der Rückkehr seines torgefährlichen Offensivspielers rechnet Ercan Linke in dieser Spielzeit aber vorerst nicht mehr.

