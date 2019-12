Iserlohn. Am Integrationsturnier nehmen immer weniger heimische Vereine teil. Lob für Gastgeber Sinopspor Iserlohn.

Verbreitetes Desinteresse gibt zu denken

Als 2012 die Premiere eingeläutet wurde, kamen 14 der 16 teilnehmen Mannschaften aus dem Fußballkreis Iserlohn und zwölf von ihnen aus Iserlohn und Hemer. Bei der achten Auflage des Fußball-Integrationsturniers sah das am Wochenende in der Hemberghalle schon anders aus. Nur acht Kreisvereine machten mit, und von früheren Stammgästen wie FC Iserlohn, Borussia Dröschede, SC Hennen oder ASSV Letmathe war nichts zu sehen. „Die haben offenbar keine Lust mehr dazu“, meinte Ferit Cakar, der Geschäftsführer von Sinopspor Iserlohn. Sein Verein war als Ausrichter eingesprungen, weil der Integrationsrat lange keinen Gastgeber fand. „Für uns war das ein guter Probelauf für die Stadtmeisterschaft, die wir am ersten Januarwochenende ausrichten“, meinte Cakar.

Sein Verein hatte einen großen Helferstab aufgeboten, für ein reichhaltiges Speisenangebot gesorgt, und er erhielt von vielen Teilnehmern ein dickes Lob. Nur wer es mit dem Zeitplan genau nimmt, wird mit dem Ablauf nicht zufrieden gewesen sein. Denn die Siegerehrung, die die Vorsitzende des Integrationsrates Erbil Eren und die Sportausschussvorsitzende Sylvia Patscher vornahmen, ging am Sonntag rund eine Stunde später als geplant über die Bühne. Einige Extra-Pausen, um die Besucher an die Imbissstände zu locken, hatte Sinopspor ins Programm mit eingearbeitet.

„Wahrscheinlich bestimmt der Mann am Dönerstand, wann das Finale stattfindet“, scherzte Olaf Fiedler, der Leiter des Sportbereiches der JVA Iserlohn. Er hatte eine Formation aufs Feld geschickt, die in dieser Form bundesweit einmalig ist: Eine Mannschaft aus Inhaftierten, Bediensteten und ehemaligen Inhaftierten, die auch nach ihrer Entlassung den Kontakt zur Anstalt in Drüpplingsen pflegen - ohne diese unbedingt noch einmal von innen sehen zu wollen.

Das unter SG Iserlohn firmierende Team hatte am zweiten Turniertag personelle Probleme und schied in der Zwischenrunde aus. Fiedler war mit den Leistungen seiner Mannschaft dennoch zufrieden, aber er stellt den Sinn des Turniers in Frage. „Anders als in den Anfangsjahren sind die deutschen Vereine absolut unterrepräsentiert gewesen. Dabei ist ein ausgewogenes Verhältnis bei einer solchen Veranstaltung eigentlich unerlässlich.“

Gastgeber hatte im Vorfeld 200 Vereine angeschrieben

An Ferit Cakar und seiner Crew lag das nicht. „Wir haben über 200 Mannschaften angeschrieben, und dass wir am Ende sogar noch unsere Zweitvertretung ins Rennen geschickt haben, zeigt ja das Desinteresse.“ Zu allem Überfluss machte Türkiyemspor Hagen kurz vor dem Turnier einen Rückzieher, so dass nur drei Mannschaften die Vorrundengruppe B bestritten.

Das Integrationsturnier generell in Frage zu stellen, ist für Cakar nicht denkbar. Und auch die geladenen Offiziellen wie Iserlohns stellvertretender Bürgermeister Michael Scheffler oder Kreissportbund-Chef Günther Nülle halten es für wichtig, das Thema Integration durch eine eigene Veranstaltung ins Bewusstsein zu rücken - auch wenn Integration eigentlich bei jedem Turnier ein Thema sein sollte.

Kritischer sieht es Olaf Fiedler, der sich unter den gegebenen Umständen eine erneute Teilnahme eines JVA-Teams nicht vorstellen kann. Das liegt auch am Reglement. „Es hat keinen Sinn, mit einem Futsalball zu spielen, denn davon profitieren nur die guten Fußballer. Aber von denen gibt es bei einem solchen Turnier ja nicht sehr viele.“