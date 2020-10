Verbote werden kontrolliert

Iserlohn. Die von der Politik verordnete Zwangspause für den Amateursport gilt ab Montag, und sie soll nicht durch die Hintertür umgangen werden können. „Wir schließen alle Sporthallen und Sportplätze ab, so steht es auch in der Verordnung“, sagt Sascha Will vom Iserlohner Sportbüro. Hallenwarte sind während des Lockdowns für andere Aufgaben in der Verwaltung vorgesehen, und generell ist Einzelpersonen wie Vereinen die Aktivität in städtischen Anlagen untersagt.

Das soll in der kommenden Woche mit verschärften Kontrollen überwacht werden, wobei man aber auch dem immer wieder zu beobachtenden Vandalismus auf den Plätzen begegnen will. Im Hemberg-Leichtathletikstadion und im Letmather Waldstadion gab es wiederholt solche Vorkommnisse.

Ausgenommen vom Trainingsverbot sind die Pro-B-Basketballer der Iserlohn Kangaroos, die weiterhin in der Matthias-Grothe-Halle ihrem Beruf nachgehen können. Aber sie sind nicht die einzigen, die in den nächsten Wochen für Leben in den Hallen oder auf den Plätzen sorgen. Der Schulsport soll aufrecht erhalten bleiben. Hallen, in denen eine ausreichende Belüftung möglich ist, können weiter genutzt werden, und wenn bei guter Witterung Sport im Stadion auf der Tagesordnung steht, wird das auch in keiner Verordnung untersagt. Schüler können also vormittags während der Unterrichtszeit jene Anlage nutzen, die für sie als Vereinsmitglied nachmittags verschlossen bleibt. Denn dann würden sich Gruppen mischen, was ja unterbleiben soll.

Auch im Sportbüro rechnet man nicht damit, dass ab 1. Dezember der Betrieb wieder auf Hochtouren läuft. „Vielleicht geht das stufenweise, und wir in Iserlohn würden gern die ersten sein, die Vereinssport wieder ermöglichen können“, sagt Sascha Will.