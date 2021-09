Upgrade für die Kangaroos-Lehre

Iserlohn. Nach dem Prädikat Leistungsstützpunkt haben die Kangaroos nun auch den Status Talentstützpunkt durch das Land NRW erhalten.

Die Jugendarbeit ist bei den Iserlohn Kangaroos eine wichtige Säule: Durch die enge Zusammenarbeit mit Schulen werden die Nachwuchsförderung und die Leistungsdichte kontinuierlich gesichert. Dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass der Standort Iserlohn Landes- und jetzt auch Talentstützpunkt ist. Kangaroos-Schulkoordinatorin Zlata Dahmen sagt zur jüngsten Auszeichnung des Vereins: „Nach vielen Jahren intensiver Teamarbeit freuen wir uns über die Anerkennung als Talentstützpunkt Basketball Iserlohn und auf unsere Schularbeit, wenn es wieder so richtig losgeht. Vielen Dank an alle, die uns bei dieser so wichtigen Aufgabe unterstützen.”

Breite Basis für eine systematische Förderung

Die Talentstützpunkte sind darauf ausgerichtet, bewegungsbegabte Kinder zu sichten, ihnen eine vielfältige sportmotorische Ausbildung und Spaß am Sport zu vermitteln. „Wenn wir im Leistungssport Erfolge anstreben, kann dies nur gelingen, wenn wir ausgehend von einer gut ausgebildeten, breiten Basis eine systematische Förderung der Besten eines jeden Jahrgangs anstreben“, erklärt Joachim Krins von der Landesstelle Nachwuchsförderung der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen.

Die hohe Qualität in der Ausbildung und die Verlässlichkeit in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen haben für die Kangaroos zur Nominierung geführt. „In Folge der guten Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre und der beständig guten Leistungen der Spitzenteams wurde der Verband aufmerksam. Das hat Strahlkraft für die Stadt Iserlohn und für die gesamte Region“, sagt Krins. Und diese soll auch andere Vereine und Schulen anspornen, um das Niveau und die Begeisterung für den Sport hochzuhalten. Ausschlaggebend war zudem, dass die vorhandenen Strukturen die Talententwicklung begünstigt und auf diese Weise systematisch fördert.

„Der Talentstützpunkt ist die Basis für den Standort eines Partners im Landesstützpunkt. Hier geht es um die Installation von Sichtungsgruppen und AGs an den Grundschulen, um die talentierten Kinder für die Sportart Basketball zu begeistern und in den Verein zu bringen“, erläutert Michael Kasch, Landestrainer Nachwuchsleistungssport beim Westdeutschen Basketball Verband (WBV). Das Angebot an den kooperierenden Grundschulen ergänze die normale Vereinsarbeit im U8/U10-Bereich und mache die Basis breiter.

Besondere Anerkennung für die Qualität der Kangaroos

„Für den Standort Iserlohn und in Kooperation mit Hagen im männlichen JBBL- und NBBL-Bereich, würde es keine ausreichende Anzahl an Talenten aus der Region geben, so dass noch mehr Spieler aus dem erweiterten Umfeld oder von weiter weg verpflichtet werden müssten“, verdeutlicht Kasch. Am 1. November wird zum zweiten Mal das Sichtungsturnier der Landesstützpunkte in der Matthias-Grothe-Halle stattfinden. Die Kooperation mit Bildungsträgern vor Ort hat eine besondere Wirkung, insbesondere nach dem gefühlten Stillstand durch die Corona-Pandemie: Vereine können so neue Mitglieder gewinnen.

„Und die Schulen erhalten durch die Vereine ausgebildete, fachliche Unterstützung für ihr Sportangebot“, erklärt Christiane Gütting aus dem Schulsport-Ausschuss des Märkischen Kreises. Mit dem Märkischen Gymnasium kooperieren die Kangaroos seit elf Jahren. Lizenzierte Trainer der Basketballer übernehmen das Fördertraining der Sportleistungsakademie. Aus diesem Pool werden Mannschaften für Schulturniere gebildet. Zudem ist Basketball seit knapp zwei Jahren auch Schwerpunktsportart am MGI.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Partnerschule ausgewählt wurden. Unser Ziel ist es, dass wir noch mehr Basketballer für unsere Schule begeistern und ihnen die bestmögliche Förderung ermöglichen“, sagt Kristin Pauli, Lehrerin am MGI. Allgemeine Schulsportgemeinschaften werden als sportpraktisches Angebot durchgeführt. Sie können zur Ergänzung des Sportförderunterrichts als Förder- und Fitnessgruppe stattfinden zur Ausbildung von Sporthelferinnen dienen. „Talentsichtungsmaßnahmen fördern ausschließlich Olympische Sportarten. Eine weitere Voraussetzung ist die Anbindung an einen Verein der ersten oder zweiten Bundesliga“, erläutert Gütting.

