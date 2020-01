Umbruch beim Zweitligisten

Die Saison in der 2. Tennis-Bundesliga beginnt für den TC Iserlohn zwar erst am 12. Juli mit einem Auswärtsspiel in Wilhelmshaven, doch die Weichen für ein erfolgreiches Abschneiden werden schon jetzt gestellt. Bei Cheftrainer Jim Anwar steht das Telefon derzeit nicht still, denn seinem Team steht ein größerer personeller Umbruch bevor.

Der aktuelle Stand besagt, dass acht der 16 Akteure nicht mehr im Aufgebot sind. So werden künftig Uladzimir Ignatik, Enrico DalleValle, Andrea Pellegrino sowie Robin Stanek und Dauerbrenner Jan Mertl nicht mehr zur Verfügung stehen. Auf der Liste der Abgänge befindet sich auch Jordi Walder, der kein Probetraining mehr spielen will und seinem Studium den Vorrang gibt. Ihn zieht es nach Dortmund. Aus Altersgründen rechnet Anwar obendrein nicht mehr mit Tim Beutler und Marc-Julien Gelhaus. Beutler wird Ü30 spielen, was Einsätze in der zweiten Liga ausschließt, Gelhaus zieht es aus ähnlichen Gründen nach Bochum. Noch offen ist die Zukunft von Tihomir Grozdanov und Simeon Ivanov. Beide bestritten allerdings schon in der Saison 2019 kein Spiel.

Feste Zusagen für die kommende Serie hat der Coach bereits von Omar Giacalone, Lukas Ollert, Jim Walder, Robin Sanz, Tobias Berning und Thorsten Bertsch. Hinzu kommen zwei große Talente aus der Schweiz, spätestens seit Roger Federer eine Tennis-Großmacht. Der Jugendmeister Elias Zimmermann und der Dritte der Titelkämpfe, Luc Hoejemans, werden künftig für den TC Iserlohn aufschlagen.

Trainer Jim Anwar hofft auf einen Weltklassespieler

Darüber hinaus wartet Jim Anwar auf die Unterschrift eines echten Weltklassespielers, der deutlich unter den ersten 100 der Weltrangliste platziert ist, und auch weitere Zusagen deuten sich bereits an, so dass der Cheftrainer mit einer gehörigen Portion Zuversicht in die neue Serie geht. Grundsätzlich, das betont Jim Anwar noch einmal ausdrücklich, soll das Konzept von zwei bis drei Ausländern pro Spiel und drei bis vier deutschen Akteuren auch weiter durchgezogen werden.

Im ersten Heimspiel erwarten die Iserlohner am 17. Juli auf der Anlage am Seilerblick Rot-Weiß Berlin. Nicht mehr in der Liga sind Lokalrivale Blau-Weiß Berlin und der Bielefelder TTC. Neben den beiden Absteigern hat Ewige Liebe BBW Neuss den Sprung zurück in die erste Liga geschafft. Neu in Liga zwei sind die beiden Rückkehrer TP Versmold und Suchsdorfer SV sowie Erstliga-Absteiger Blau-Weiß Aachen. Komplettiert wird das Feld durch den Bremer TC, den Club an der Alster Hamburg und den TC Bredeney aus Essen.