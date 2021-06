Umbau mit Nebengeräuschen bei den Sportfreunde Sümmern

Sümmern. Die Fußballerinnen erhalten eine neue Struktur. Große Veränderungen gibt es bei der U17.

Borussia Dröschede und der FC Iserlohn haben im heimischen Mädchen- und Frauenfußball in den vergangenen Jahren den Ton angegeben und etliche Titel gewonnen. Dahinter positionierten sich abwechselnd Vereine, die gerade eine gute Phase hatten. Jetzt bringen sich die Sportfreunde Sümmern in Position.

Die Damen hatten nach dem Bezirksliga-Aufstieg 2019 allerdings das Pech, dass ihnen zweimal der Saisonabbruch in die Quere kam. 2020 standen sie als Aufsteiger auf Platz fünf von 13 Teams, zuletzt waren sie sogar erste Verfolgerinnen von Spitzenreiter Fortuna Freudenberg II. Die B-Juniorinnen gingen beinahe denselben Weg, auch ihnen gelang 2019 der Aufstieg in de Bezirksliga, allerdings halfen ihnen die Saisonabbrüche dabei, den Gang zurück auf Kreisebene zu vermeiden.

Sportfreunde fassen jetzt Aufstiege ins Auge

In der kommenden Saison soll an das Abstiegsgespenst erst kein Gedanke verschwendet werden. Vielmehr soll das Team zu einem ernstzunehmenden Unterbau werden, das der „Ersten“ auch dann noch Spielerinnen zuliefern kann, wenn mittelfristig der Sprung in die Landesliga gelingt. „Das soll in den nächsten drei Jahren klappen, und die ,Zweite‘ soll es eines Tages in die Bezirksliga schaffen“, schildert Vorstandsmitglied Dennis Betzinger, der mit dem Sportlichen Leiter Steven Krieg auch die erste Mannschaft trainiert. Die neu formulierten Ziele gehen mit einigen Umstrukturierungen einher. So sollen die B-Juniorinnen vom Jugendbereich abgekoppelt und in die in vielerlei Hinsicht eigenständigen Damen-Abteilung integriert werden. Betzinger: „Die Damen sind autark und haben unter anderem eigene Sponsoren. Davon sollen die Mädchen profitieren.“ Geplant ist unter anderem, die Trainer zwischen den Teams als Hospitanten rotieren zu lassen.

Nicht nur strukturell ist vieles neu in Sümmern, auch personell – vor allem bei den B-Juniorinnen. 14 Spielerinnen sind neu dazugestoßen, ebenso das Trainerteam. Katja Platthaus, die die Mädchen in verschiedenen Altersklassen insgesamt zehn Jahre trainiert und für den Damenbereich ausgebildet hat, erklärte ihren Rücktritt, und mit ihr ging Peter Holtmann, der die vergangenen vier Jahre dabei war. Beide sollen gebührend verabschiedet werden, sobald es möglich ist. An ihre Stelle sind Helge Behnke und Kai Hueltenschmidt getreten. Trainer und Spielerinnen sind natürlich nicht vom Himmel gefallen, und ihre ersten fußballerischen Gehversuche haben sie auch längst hinter sich. Fast alle kommen vom klassentieferen A-Kreisligisten VfL Platte Heide, was nicht ohne Nebengeräusche vonstatten gegangen ist, schließlich ist den Mendenern eine komplette Mannschaft weggebrochen, was dort öffentlichkeitswirksam bedauert wird. Betzinger kann den Unmut der VfL-Verantwortlichen nachvollziehen. „Wären das unsere Spielerinnen gewesen, hätten wir das auch doof gefunden.“

Als sich abzeichnete, dass Behrens viele Spielerinnen mitbringt, habe es Überlegungen über die Bildung einer Spielgemeinschaft gegeben und auch über ein Zweitspielrecht wurde nachgedacht. Doch beide Optionen zerschlugen sich. Eine Spielgemeinschaft hätte in der Bezirksliga nicht starten dürfen und ein Zweitspielrecht wie in anderen Sportarten gibt es im Fußball nicht.

Das Trainerduo traut der neuen U17 einiges zu

Betzinger weiß, dass die Spielerinnen im Erfolgsfall auch für andere Klubs interessant werden. Darauf ist er vorbereitet. „Wir sagen nicht dass sie uns gehören, nur weil wir sie ausbilden.“ Vielmehr ist es unser Ziel, durch eine verbesserte Ausbildung die Rolle des Mädchenfußballs im Kreis zu stärken. Vor einer Woche stieg die Trainingspremiere des neuen Teams. Weil die Spielerinnen alle unter 18 sind, konnte es ordentlich zur Sache gehen, Kontaktbeschränkungen wegen Corona gab es nicht. Die Trainer sind guter Dinge, dass in der kommenden mehr als ein Kampf gegen den Abstieg herausspringt : „Mein erster Eindruck ist positiv. Das wird was“, sagte Kai Hueltenschmidt. Ähnlich äußerte sich Helge Behnke: „Mit dem VfL haben wir schon einige Spiele gegen Bezirksligisten gewonnen.“

