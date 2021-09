U20 des Iserlohner EC mit maximaler Ausbeute

Grund zum Jubeln hatte die U20 am Wochenende, beide Spiele gegen Rosenheim wurden gewonnen.

Iserlohn. Die älteste Nachwuchsmannschaft setzt sich in beiden Spielen gegen Rosenheim durch.

Erneut sechs Punkte holten die Young Roosters am vergangenen Wochenende in der DNL U20 Division II. Gegen die SB Rosenheim zeigte das Team von Trainer Artur Grass in beiden Duellen jeweils eine ganz starke Leistung. Nach acht Spielen steht der IEC mit 15 Punkten auf Rang drei und verschafft sich damit eine gute Grundlage für die langen Auswärtstouren im Oktober gen Süden.

16 Schläger trommelten laut gegen die Bande, als die letzten Sekunden am Sonntagmittag auf der Uhr heruntertickten. Die Freude über das 4:1 im zweiten Spiel gegen die favorisierten Gäste und ein insgesamt erfolgreiches Wochenende war riesengroß. „Ich bin absolut stolz auf das, was die Jungs geleistet haben“, zeigte sich Artur Grass sichtlich glücklich über den Doppelpack.

Schnelle Reaktionen auf zwei 0:1-Rückstände

In beiden Partien geriet der IEC zunächst in Rückstand, gab aber jeweils eine prompte Antwort. Am Samstagabend fiel der Ausgleich nur 23 Sekunden nach dem 0:1, 37 Sekunden später hatten die Hausherren das Spiel gedreht. Kurz vor der ersten Pause verschafften sie sich damit einen psychologisch wichtigen Vorteil. Diesen nutzten die Young Roosters im zweiten Drittel zum schnellen Ausbau der Führung und gingen mit einem komfortablen Vier-Tore-Vorsprung in den Schlussabschnitt. „Wir wurden vom Jäger zum Gejagten“, sah Grass den Effekt der guten Trainingsarbeit aus den letzten zwei Wochen.

Am Sonntagmorgen glich der IEC nach zwei Minuten den frühen Rückstand aus und drehte ebenfalls kurz vor Drittelende das Spiel. Trotz doppelt so vieler Torschüsse wie Rosenheim blieb der Mittelabschnitt torlos. Einem starken Save vom lettischen U17-Goalie Davids Budas nach einem Rosenheimer Alleingang folgte das schön herausgespielte 3:1. Das sorgte für Frust bei den Gästen. Denn nach einem Check von Krebietke gegen Mertz (49.) flogen plötzlich die Fäuste bei insgesamt acht Cracks. „Wir haben uns aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie ruhig bleiben sollen. Wir waren schließlich in allen Belangen besser“, setze Grass auch auf das Selbstbewusstsein der Nachwuchscracks. Mit dem 4:1 im Powerplay war dann auch der zweite Sieg unter Dach und Fach.

Die Duelle gegen Rosenheim waren auch von großer Physis geprägt. „In der Kabine hörte ich, dass es für einige das härteste Wochenende seit langem war“, so Grass. Die Erfolge gegen Füssen und Rosenheim kommen nicht von ungefähr. „Nach dem Schwenningen-Wochenende hatten wir ein ziemlich direktes und ehrliches Meeting. Wir haben alle gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Die Jungs müssen sich mehr reinhängen. Auch als Trainer muss ich mich mehr einbringen, mehr für die Mannschaft da sein“, gab Artur Grass einen tiefen Einblick. Am nächsten Wochenende geht es zum EC Bad Tölz, dem aktuellen Zweiten der Liga.

Iserlohner EC - SB Rosenheim 5:3 (2:1, 3:1, 0:1). IEC-Tore: 1:1 (17:43) Jung (Krebietke, Lauer), 2:1 (18:30) Konze (Julien, Kirchhoff/5-4), 3:1 (22:50) Buchner (Polter, Kirchhoff), 4:1 (31:09) Polter (Krebietke), 5:1 (37:12) Konze (Julien, Polter/5-4)SM: 6 - 14.

Iserlohner EC - SB Rosenheim 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). IEC-Tore: 1:1 (4:45) Lutz (Herbold, Buchner), 2:1 (17:27) Lutz, 3:1 (46:39) Herbold (Esche, Julien/4-4), 4:1 (56:06) Julien (Kirchhoff, Konze/5-4) SM: 20 + SD (Polter, Krebietke) - 22 + SD (Mertz, Mühlberger).

Iserlohner EC: Wieberer (Sa), Budas (So) - Kirchhoff, Esche; Hammer, Elten (Sa); Herbold, Krebietke - Julien, Konze, Polter; Wagner, Buchner, Lutz; Lauer, Seibel, Kronhardt; Kotke.