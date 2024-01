U20 des Iserlohner EC mit Licht und Schatten gegen Dresden

Iserlohn Die U20-Auswahl des Iserlohner EC trat im Kampf um das Play-off-Heimrecht gleich zweimal gegen den direkten Konkurrenten Dresden an.

Im Kampf um Platz vier in der DNL-Qualifikationsrunde verpassten die Young Roosters es, auf den direkten Konkurrenten Dresden Boden gutzumachen. Einem klaren 5:1-Erfolg am Samstag folgte eine ebenso deutliche Niederlage am Sonntag. Der Abstand auf den Fünften Rosenheim beträgt fünf Punkte.

Gleiches Szenario wie im Hinspiel mit Sieg und Niederlage

„Es war im Vergleich mit unseren Spielen in Dresden das gleiche Szenario“, blickte Noureddine Bettahar am Sonntagmittag zurück. Vor fünf Wochen gewann der IEC nach einem 1:4 knapp mit 2:1 im zweiten Spiel.

Viel Positives blieb nach dem 2:5 am Sonntag nicht übrig. Das Aufholen des 0:2-Rückstandes war der einzige Lichtblick im Vorfeld des DEL-Spiels. Doch anstatt den Schwung daraus mit ins letzte Drittel zu nehmen, enttäuschte der IEC dort auf ganzer Linie. „Jeder wollte zu viel, wir haben zu egoistisch gespielt. Dazu haben wir unnötige, offensive Strafen gezogen. Das darf nicht passieren“, übte der Trainer Kritik am Auftritt seiner Schützlinge, der am Ende in einer klaren Niederlage mündete. In den Köpfen der jungen Cracks steckte wohl der deutliche Sieg vom Vorabend und der Glaube, einfach daran anknüpfen zu können. „Man darf in dieser Sportart keine Arroganz haben“, hatte Bettahar seine Schützlinge noch gewarnt.

Vier-Tore-Vorsprung vor dem Schlussdrittel

Mit der Leistung zwölf Stunden zuvor war der U20-Coach „unfassbar zufrieden“. In allen Bereichen zeigten sich die Young Roosters gegenüber den Sachsen überlegen und schossen bis zu Beginn des Schlussdrittels einen Vier-Tore-Vorsprung heraus. „Über vierzig Minuten passte alles. Wir haben die Mitte gewonnen, die blaue Linie gehalten und die Zweikämpfe entschieden“, so Bettahar.

Zehn Spiele stehen für die Young Roosters noch aus. Viermal trifft man noch auf Kaufbeuren, jeweils zweimal auf Bietigheim, Augsburg und zum Abschluss auf Rosenheim. „Es ist Crunchtime. Die Jungs wissen, worum es geht. Dann kommen die Play-offs“, verdeutlicht Bettahar. Um dann noch nachzuschieben: „Dort geht es nur um den Verein und uns als Team“, hebt er die Bedeutung des Halbfinales für den Verbleib in der DNL 1 hervor. Dafür hofft er auch auf personelle Entspannung. Das Hochziehen der drei besten U17-Spieler und der nun dauerhafte Verbleib von Lukas Jung bei der U20 statt beim Herner EV in der Oberliga ist auch dem dünnen Kader geschuldet. Neben den Langzeitausfällen Marian Bauer, Jegors Kalnins, Aaron Krebietke und Alex Lauer meldeten sich auch noch Dominik Bürgelt und Maik Akanbaew krankheitsbedingt ab.

Am kommenden Wochenende haben die Young Roosters spielfrei, ehe dann die schweren Auswärtsaufgaben beim ESV Kaufbeuren anstehen. Noureddine Bettahar hofft, bis dahin wieder einige Rückkehrer begrüßen zu können.

Iserlohner EC - ESC Dresden 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Tore: 0:1 (3:26) Sedleckij-Razin (Fischer, Park), 0:2 (11:51) Barthold (Fontana, Gärtner), 1:2 (17:01) Jung (Bußmann, Muchery/5-4), 2:2 (29:28) Leveringhaus (Bußmann, Wagner), 2:3 (47:02) Park (Tarasenko, Fischer/5-4), 2:4 (48:54) Zimmermann (Schleer, Lindner), 2:5 (53:57) Zimmermann (Lindner, Fischer)

Torschüsse: 24/38

Strafminuten: 10/12

Iserlohner EC - ESC Dresden 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Tore: 1:0 (5:32) Leveringhaus (W. Kronhardt, Jung), 2:0 (15:04) Geiger (Bußmann, Jung/5-4), 3:0 (33:59) Jung (Geiger), 4:0 (43:36) Wagner (S. Kronhardt, Herbold), 4:1 (50:03) Kippes (Ulbrich, Gärtner), 5:1 (59:15) Jung (Geiger, Bußmann/5-3)

Torschüsse: 29/33

Strafminuten: 14/20

Iserlohner EC: Döge - Jung, Leveringhaus; Herbold, Seibel; Hahn, Novak; Akanbaew (Sa.) - Wagner, Bußmann, S. Kronhardt; W. Kronhardt, Geiger, Muchery; Benner, Morasch, Nash; Kleinschmidt, Val, Dolinenko.

