U18 der TuS Iserlohn Kangaroos gelingt ein Traumstart

Iserlohn. Basketball-Jugend: Guter Auftakt der U16 in die Regionalliga-Hauptrunde

Drei Siege und eine Niederlage vermeldeten die ranghöchsten Basketball-Nachwuchsmannschaften der TuS Iserlohn Kangaroos bei ihren Meisterschaftseinsätzen des letzten Wochenendes.





U18-Oberliga: TuS Kangaroos - Baskets Schwelm 96:63 (36:10/56:30/ 74:46). „Das war eine echte Machtdemonstration im ersten Viertel“, staunten die Trainer Torsten Jung und Kevin Schnietz nicht schlecht über die Leistung ihrer Mannschaft. Die überrannte die Gäste, erzielte in fast jeden Angriff einen Treffer und dominierte auch die Rebounds. So stand nach dem ersten Abschnitt eine beeindruckende Führung, die schon die Vorentscheidung bedeutete. In der Folge nahmen die Kangaroos etwas den Fuß vom Gas, kamen jedoch weiter nach Belieben zum Korb und bauten den Vorsprung weiter aus. „Es ist völlig normal, dass sich nach so einem ersten Viertel dann auch Fehler einschleichen“, wollten die Trainer die Schwächephasen nicht überbewerten und freuten sich über einen gelungenen Auftritt. Erneut nicht zu stoppen war Metz, der u. a. mit acht Dreiern an das erste Saisonspiel (44 Punkte) anknüpfte.

TuS Kangaroos: Metz (36), Becatoros (4), L. El-Chami (17), Höppe (1), Anastasopoulos (8), Kovacevic (15), Maida (15).

U16-Regionalliga: TuS Kangaroos - Baskets Duisburg 83:49. Ein erfolgreicher Auftakt in die Hauptrunde gelang der U16. Sie setzte die Gäste von Anfang an mit einer aggressiven Verteidigung unter Druck und spielte auch offensiv diszipliniert, so dass schnell eine zweistellige Führung herausgespielt wurde. Obwohl einige Spieler fehlten, schaffte es das Team von Toni Prostran auch in der Folge, das Niveau hoch zu halten. „Ich bin stolz auf das Team und sehr zufrieden, dass wir die Inhalte aus dem Training auch im Spiel umsetzen“, resümierte Prostran.

TuS: Sellmann (11), J. Trettin (15), Toennies (4), Can (21), M. El-Chami (2), Mix (21), Mundt (7), Ceno (2).

U14-Regionalliga: TuS Kangaroos - BC 70 Soest 76:126 (12:33/ 42:61/59:85). „Im Großen und Ganzen war unsere Leistung wirklich okay. Soest hat einfach eine richtig starke Mannschaft“, war Trainer Yasin Turan trotz einer deutlichen Niederlage nicht unzufrieden. Die Kangaroos taten sich vor allem zu Spielbeginn schwer, kamen dann aber besser in die Partie und gingen das Tempo des Meisterschaftsfavoriten mit. So gestaltete man das zweite und dritte Viertel weitgehend ausgeglichen, ehe sich die hohe Foulbelastung und die dünne Rotation (nur acht Spieler) bemerkbar machten. „Die Jungs müssen sich an die Intensität der Regionalliga gewöhnen und die kleinen Fehler abstellen“, so Turan.

TuS: Liu (7), Tinnefeld (10), Schurad (2), Tauchmann (14), Mix (9), Kabamba (2), Trettin (9), Toennies (23).

U12-Regionalliga: TuS Kangaroos - Baskets Wuppertal 71:66 (8:14/11:24/34:37/43:45/58:50/ 66:60). Die U12 belohnte sich für einen couragierten Auftritt und fuhr den ersten Saisonsieg ein. Dabei war für das Team von Florian Schlosser ein Kraftakt nötig, denn nach den schwachen ersten beiden Achteln lief man einem Rückstand hinterher. Mit der Zeit wurde die Wurfquote jedoch besser und dank eines starken Schlussspurts gab es den verdienten Erfolg.

TuS: Tauchmann (11), Ersoy (7), Blaga (2), Idrees (5), Haraschuta (5), Erlemann (4), Mikati (2), Grothe (35).

