U17 dreht Spiele gegen Dresden

Iserlohn. Iserlohner EC trumpft zum Auftakt besonders in den letzten Dritteln auf.

Die U17 des Iserlohner EC ist mit zwei Heimsiegen gegen den ESC Dresden in die neue Saison der DNL-Division I Nord gestartet. In beiden Partien geriet Iserlohn zunächst in Rückstand, vor allem das zweite Duell am Sonntag stand lange auf Messers Schneide.

„Es waren zwei tolle Spiele von meiner Mannschaft, und am Ende sind dabei sechs Punkte herausgekommen. Das ist das Wichtigste“, sagte Iserlohns Trainer Sebastian Jones. Obwohl einige Spieler das Team im Sommer altersbedingt verlassen haben und jüngere aufgerückt sind, hat sich an der Disziplin nichts spürbar verändert. In beiden Partien mussten die Gäste wesentlich häufiger auf die Strafbank. Die sich dadurch bietenden Powerplay-Phasen waren mitentscheidend für den erfolgreichen Auftakt. „Wir haben im ersten Spiel etwas gebraucht, um hineinzukommen. Zehn Minuten lang standen wir ziemlich unter Druck. In Rückstand sind wir schließlich durch einen Fehler geraten.“ Doch danach übernahm das Jones-Team die Kontrolle und spielte sich zahlreiche Chancen heraus. Der Druck blieb auch im Schlussdrittel hoch, als bei Dresden die Kräfte nachließen. „Unser Vorteil waren unsere vier Sturmreihen. Dadurch hatten wir die nötige Power.“

Trotz des Rückstandes behält das Jones-Team die Ruhe

Der zweite Vergleich am Sonntagmittag wurde für die IEC-Talente zu einem Charaktertest, den sie aber bestanden haben. Denn ins Spiel fanden sie wieder nicht gut, diesmal legten die Sachsen zwei Tore vor. „Daran müssen wir sicherlich arbeiten. Aber meine Mannschaft ist zu keinem Zeitpunkt in Panik geraten.“ Das 1:2 kurz vor Ende des zweiten Drittels nährte bereits die Hoffnung auf eine Wende. Allerdings folgte das 1:3. „Das war ein Nackenschlag, der aber dazu führte, dass wir den Druck noch weiter erhöhten.“ In den Powerplaysituationen bewies der IEC Geduld und gute Übersicht.

Iserlohner EC - ESC Dresden 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). IEC-Tore: 1:1 (37:26) Jung (Herbold/5-4)), 2:1 (44:48) Budzinski (Brandt), 3:1 (50:46) Dolinenko (Budzinski, Brandt), 52:47 Konze (Cizas, Cimmerman). - SM: IEC 10 - ESC 43.

Iserlohner EC - ESC Dresden 4:3 (0:2, 1:0, 3:1). 1:2 (39:08) Lauer (Schiling, Jung), 2:3 (51:24) Konze (Cimmerman), 3:3 (53:15) Cimmerman (Jung, Cizas/5-4), 4:3 (59:02) Kronhardt (Dickhäuser, Herbold (5-4). - SM IEC 10 - ESC 16.