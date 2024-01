U15 Hallenmasters: Die schönsten Fotos vom Wochenende

Iserlohn Das hochkarätig besetzte Nachwuchs-Hallenturnier des SSV Kalthof lockte am Wochenende wieder in die Iserlohner Matthias-Grothe-Halle.

Hochklassigen Fussball zeigten die Nachwuchs-Talente beim 8. Iserlohner U15 Hallenmasters in Iserlohn. Unser Fotograf war am Wochenende in der Matthias-Grothe-Halle dabei.

Die schönsten Fotos vom 8. Iserlohner U15 Hallenmasters haben wir in einer Galerie zusammengestellt:

Fotostrecke Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / Iserlohn

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / Iserlohn

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / Iserlohn

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / Iserlohn

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / Iserlohn

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Vorrunde am Samstag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / Iserlohn

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / Iserlohn

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus der Zwischenrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Viertelfinale am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild aus dem Endrunde am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Fotostrecke Das 8. Iserlohner U15 Hallenmasters des SSV Kalthof war wieder hochkarätig besetzt. Hier ein Bild von der Siegerehrung am Sonntag. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe