TV Lössel möchte die konservative Landesliga-Variante

Lössel. Handballer arbeiten am Fitnesszustand und stehen vor der Rückkehr in die Halle. Die Reserve spielt künftig in der 1. Kreisklasse.

Nach nur einem einzigen (knapp verlorenen) Meisterschaftsspiel war die Saison 2020/2021 für die Landesliga-Handballer des TV Lössel schon wieder beendet. Coronabedingt musste der Spiel- und Trainingsbetrieb monatelang ganz eingestellt werden. Längere Zeit hielt der neue Cheftrainer Jan-Martin Belgardt per Videokonferenz Kontakt zu seinen Spielern. Seit einigen Tagen gibt es nun aber wieder Präsenztraining und zwar auf dem vereinseigenen Sportplatz im Bergdorf.

Zweimal pro Woche bitten Coach Belgardt und sein Assistent Niclas Strohhammer die Spieler zu den Übungseinheiten, in denen es zunächst um athletische und konditionelle Elemente geht. „Wir haben aber auch schon mal den Ball in die Hand genommen“, verrät Armin Rothhöft, Abteilungsleiter Handball beim TV Lössel. Grundsätzlich hofft man angesichts sinkender Inzidenzen, in Kürze in die Halle zurückkehren zu können. „Das wäre mit Test und Nachverfolgung auch jetzt schon möglich, doch möglicherweise sind ja auch bald die Tests hinfällig“, sagt Rothhöft.

Albert-Schweitzer-Halle auch in den Ferien geöffnet

Grundsätzlich überwiegt bei allen Beteiligten des bislang gegenüber der Vorsaison unveränderten Kaders die Vorsicht. Handball ist ein Sport, in dem mangelnde Fitness schnell zu schweren Verletzungen führen kann, so dass die Verantwortlichen ihre Spieler zunächst an ein ordentliches Niveau heranführen wollen, bevor es richtig zur Sache geht. Eine dritte Trainingseinheit pro Woche könnte dies beschleunigen. „Gut ist, dass uns die Albert-Schweitzer-Halle auch in den Sommerferien zur Verfügung steht“, freut sich Armin Rothhöft, der zudem berichtet, dass der TVL auf der Suche nach einem Fitnesstrainer ist, der weitere Impulse geben und die Rückkehr der Spieler in den Liga-Alltag flankieren soll.

Positioniert hat sich der Verein indes zum gewünschten Saisonmodell. „Wir bevorzugen die konservative Lösung mit kleineren Staffeln und einer Hin- und Rückrunde“, verrät Armin Rothhöft. Entscheidend wird aber sein, wie sich die Mehrheit der befragten Klubs entscheidet. Als alternatives Szenario steht eine Einfachrunde in einer größeren Liga (14 Teams) zur Debatte, mit anschließender Auf- bzw. Abstiegsrunde. „Die Aufstiegsrunde ist für uns ohnehin nur Wunschdenken, da müsste schon alles optimal laufen. Wir rechnen uns größere Chancen auf den Ligaverbleib in einer Zehner- oder Elfer-Staffel aus. Ausgesprochen hat sich der TV Lössel zudem dafür, mit einem 16er Kader pro Spiel agieren zu können, weil man sich dann das lästige Nachtragen der letzten freien Plätze bei einem Spiel angesichts eines bestehenden 15er Kaders ersparen kann.

Entschieden haben die Lösseler zudem, dass die zweite Mannschaft künftig in der 1. Kreisklasse antreten wird. Das Team hätte zwar das Startrecht für die Kreisliga gehabt, doch nach einem Teamabend wurde dieser Rückzug mehrheitlich beschlossen. „Wir haben nur einen kleinen Kader und befinden uns im Umbruch. Da ist es besser, wenn das Team eine Klasse tiefer im Mittelfeld mitmischt als in der Kreisliga von Anfang an unter Druck steht“, erläutert Armin Rothhöft diese Entscheidung.

