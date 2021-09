TV Deilinghofen sorgt für spannende Wettbewerbspremiere

Deilinghofen. Im Felsenmeerstadion stieg das erste Kinderleichtathletik-Meeting.

Bei ausgezeichneten äußeren Bedingungen hat der TV Deilinghofen zum ersten Mal einen Kinderleichtathletikwettbewerb im Felsenmeerstadion ausgerichtet. In der Kinderleichtathletik sollen die jüngsten Talente in den Altersklassen U8, U10 und U12 in spielerischer Form an die traditionellen Disziplinen der Leichtathletik herangeführt werden.

So standen bei der Premiere unter anderem eine Hindernis-Sprintstaffel über Bananenkisten, eine Biathlonstaffel, ein Stadion-Cross, ein Ziel-Weitsprung oder ein Zonenwurf mit sogenannten „Vortex-Heulern“ auf dem Programm. Zu den Wettkämpfen begrüßten die Verantwortlichen des TVD vier Teams in der Altersklasse U8 und fünf in der U10. Dabei hatten auch mit der LG Menden, der SG Ergste und dem VfL Fröndenberg andere Kreisvereine den Weg nach Hemer gefunden. In der U12 waren zwei Teams der Gastgeber unter sich. Lautstark angefeuert von ihren Betreuern und den zahlreichen Eltern waren die jüngsten Talente mit großer Begeisterung bei der Sache, wobei der Spaß und der Mannschaftsgedanke eindeutig im Fokus standen. Am Ende durften sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen über eine Urkunde freuen.

In der U8 setzte sich die LG Menden vor Team I des TVD (Nilas Rohrbach, Smilla Goeseke, Ben Kutzner, Luca Kutzner, Lotta Möller, Mathilda Coester, Moritz von Schwerin), der SG Ergste und TVD II (Tom Baars, Mia Schulte-Feldhoff, Hanna Strelow, Frida Engelhardt, Fabian Reininghaus, Arne Schmidt) durch. In der U10 waren die Ergster nicht zu schlagen. Auf den Plätzen folgten der VfL Fröndenberg, TVD I (Lennox Rasskasov, Ole Severin, Mara Röhrig, Viebke Zwara, Julius Engelhardt, Malte Höppe), die LG Menden und TVD II (Linja Rohrbach, Silas Köser, Benno Potthoff, Mia Gerres, Tom Kutzner, Leon Sobania).

In der U12 kam es zum Abschluss zu einem kleinen Kuriosum, denn die Teams TVD I (Yannik Sommer, Flora Schmidt, Tabea Freiburg, Oskar Schepp) und TVD II (Jayden Halls, Milla Schmöle, Henrietta Kohlhage, Isabelle Krempel, Malak Fathi) teilten sich punktgleich den Sieg.

Organisator zufrieden, Wiederauflage geplant

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Organisator Christian Ritter bei seinem Fazit: „Dank des großen Einsatzes vieler Helfer aus unserem Verein konnten sich die Teilnehmer über einen insgesamt reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe freuen, und ich bin mir sicher, dass einer Wiederholung einer Kinderleichtathletik-Veranstaltung nichts im Wege steht.“

