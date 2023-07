Das erfolgreiche Kunstturn-Team des TuS Iserlohn in der Verbandsliga: (v. li.) Joelle Stening, Lina Röttgers, Nelly Schneider, Lina Johannmeier und Anja Grundler.

Turnen TuS-Turnerinnen springen an die Tabellenspitze

Iserlohn. In der Verbandsliga sind die Iserlohner Turnerinnen vom TuS einsame Spitze. Unter Umständen winkt jetzt sogar der Aufstieg in die Oberliga.

Die Turnerinnen des TuS Iserlohn ließen der Konkurrenz beim zweiten Verbandsliga-Wettkampf in Birkelbach keine Chance und setzten sich an die Tabellenspitze. Dabei zeigten Lina Johannmeier, Nelly Schneider, Joelle Stening, Lina Röttgers und Anja Grundler, die zugleich die Trainerin der Mannschaft ist, eine geschlossene Teamleistung.

Am Sprung wurden Handstützüberschläge und Überschläge mit Längsachsendrehungen gezeigt. Hier erhielt Anja Grundler die zweitbeste Tageswertung. Der gute Einstieg konnte an den weiteren Geräten fortgesetzt werden.

Schneider überzeugt bei Premiere

Am Barren zeigten alle Turnerinnen eine halbe Schraube als Abgang. Nelly Schneider turnte erstmals in dieser hohen Liga und überzeugte sofort. Sie turnte einen Handstand am oberen Holm und erhielt wertvolle Punkte. Lina Röttgers tat es ihr gleich und erreichte durch eine nahezu perfekte Übung die Tageshöchstwertung, gefolgt von Anja Grundler mit der zweithöchsten Tageswertung.

Lina Johannmeier turnte am Schwebebalken einen Bogengang und Flickflack, Anja Grundler einen Auerbachsalto als Abgang, Joelle Stening einen Durchschlagsprung Lina Röttgers erstmals einen Salto rückwärts auf dem nur zehn Zentimeter breiten Gerät. Sie musste aber aufgrund der Aufregung einige Stürze in Kauf nehmen, sodass sie hier Punkte verschenkte. Lob erhielt sie nach ihrer Übung dennoch vom Kampfgericht für den hohen Schwierigkeitswert.

Höchste und dritthöchste Tageswertung am Boden

Die Übungen am Boden rundeten den Wettkampf ab. Halbe Schraubensaltos vorwärts, präzise Spagatsprünge und ansprechende Choreographie gaben den Kampfrichtern kaum eine Möglichkeit etwas abzuziehen. Anja Grundler zeigte zudem eine Saltoverbindung mit ganzer Schraube, Lina Röttgers eine solche mit halber Schraube. Sie erhielten die höchste bzw. dritthöchste Tageswertung.

Anja Grundler wurde zudem beste Turnerin des gesamten Wettkampfes, gefolgt von Lina Röttgers auf Platz drei. Die Trainerin ist stolz über die gezeigten Leistungen und dass Ergebnis. „Die Turnerinnen haben mittlerweile ein Niveau erreicht, das erstaunlich ist für einen Verein, der im Gegensatz zu Leistungssportvereinen nur eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten hat,” äußerte sich Anja Grundler und blickt bereits voraus. „Wenn bei den folgenden zwei Wettkämpfen nochmals solch ein Ergebnis erzielt wird, steigt die Mannschaft im Herbst in die Oberliga auf.”

