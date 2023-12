TuS Iserlohn und SC Hennen starten in die Rückrunde

Iserlohn Die beiden Volleyball-Regionalligisten müssen das Feld von hinten aufrollen. Die personellen Probleme sind nicht kleiner geworden.

Von großer Bedeutung ist jedes Spiel der beiden heimischen Teams aus den Volleyball-Regionalligen. Sowohl die Frauen des SC Hennen als auch die Männer des TuS Iserlohn liegen jeweils zur Saison-Halbzeit auf Abstiegsplätzen. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie jetzt auch noch auf anspruchsvolle Gegner treffen.

Der TuS muss zwei Leistungsträger ersetzen

Der TuS Iserlohn empfängt am Samstag um 19 Uhr den starken Aufsteiger VV Humann Essen III, der aus den ersten elf Spielen acht Punkte mehr geholt hat als der TuS, der auf zwölf Zähler kommt. Im Hinspiel musste Iserlohn jedoch aufgrund einer 2:3-Niederlage nicht mit leeren Händen zurück nach Hause fahren. Der Rechnung von Spielertrainer Denny Koard zufolge muss auch jetzt etwas geholt werden. „Alles, was wir jetzt in der Rückrunde weniger holen, ist fast schon tödlich.“ Deswegen passt es ihm gar nicht, dass mit Diagonalangreifer Artjoms Vascenkovs und Mittelblocker Lars Nolle zwei zentrale Akteure ausfallen. Die Krankheitswelle hat den TuS generell im Griff. „Das ist absolut kontraproduktiv. Trotzdem müssen wir versuchen, an unsere guten Spiele anzuknüpfen. Jetzt ist Kampf gefordert. Aber wir haben ja auch schon einige gute Spiele abgeliefert. An diese müssen wir anknüpfen.“

Lust auf das Gewinnen muss beim SC Hennen wieder größer werden als die Angst vor einer Niederlage

Aufsteiger SC Hennen startet als Schlusslicht in die Rückrunde, das rettende Ufer ist bereits sechs Punkte entfernt. Der TV Gladbeck, der das Team von Trainer Christoph Schulte ebenfalls am Samstag um 19 Uhr empfängt, hat allerdings auch nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Schulte möchte allerdings nicht, dass sich seine Spielerinnen mit derartigen Rechenaufgaben beschäftigen. Sie sollen ein gutes Spiel abliefern, um anschließend stolz die Halle verlassen zu können – auch wenn das alles anders als einfach wird. Der Trainer hat seinen Spielerinnen den Schock angesehen, der durch das verletzungsbedingte Ausscheiden der beiden Libera Jana Düchting und Lisa Wilke bei der 0:3-Niederlage vor rund einem Monat ausgelöst wurde. Darüber wurde gesprochen, nun besteht die Hoffnung, dass die Lust aufs Gewinnen größer ist, als die Angst vor einer Niederlage. Umstellen muss Schulte auf der Mittelblocker-Position: Für Elisabeth Becker rückt Milla Bartmann aus dem Verbandsligateam hoch.

