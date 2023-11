TuS Iserlohn: So verlief Qualifikation für die Turnerinnen

Iserlohn Beim dritten und letzten Wettkampf der Gauliga 2 kämpften gleich zwei Kunstturn-Teams des TuS Iserlohn um den Gauliga 1-Aufstieg.

Beim letzten Wettkampf in der Gauliga 2 erturnte sich die dritte Mannschaft des TuS Iserlohn mit Sarah Klinge, Carlotta Kische, Emely Schneider und Eleonora Caporale den zweiten Platz, obwohl die Mannschaft nicht in Bestbesetzung antrat. Die vierte Mannschaft, bestehend aus den jungen Nachwuchsturnerinnen Leana und Celine Sawadski, Maya Straßburg und Alesia Bala sicherte sich den dritten Platz. Dadurch qualifizierten sich beide Mannschaften für die Teilnahme am Aufstiegswettkampf in die Gauliga 1.

Auch interessant im Lokalsport:

Am Sprung siegte die jüngste Turnerin des Wettkampfes, Leana Sawadski, mit ihrem Handstützüberschlag. Viertbeste wurde hier ihre Schwester Celine. Auch am Barren ging die Einzelwertung an eine Iserlohnerin. Alesia Bala turnte eine nahezu perfekte Übung. Aber auch die erfahrenen Turnerinnen überzeugten. Sarah Klinge zeigte als einzige Turnerin des Wettkampfes eine freie Felge, Emely Schneider einen Salto-Abgang, wofür sie die viert- bzw. fünftbeste Wertung erhielten.

Fehlerfreie Kür am Schwebebalken

Am Schwebebalken turnte Eleonora Caporale eine fehlerfreie Kür, Carlotta Kische, Maya Straßburg und Alesia Bala punkteten mit einem Bogengang rückwärts, letztere zudem mit einem Flickflack. Am letzten „Gerät“, dem Boden, zeigten die Iserlohnerinnen schöne Choreografien und schwierige Elemente. Leana Sawadski gelang eine Radwende-Flickflack-Salto-Bahn, Alesia Bala sogar eine halbe Schraube vorwärts. Mayas Durchschlagsprung erhielt ebenfalls hohe Wertungen.

Trainerin Anja Grundler war nach Abschluss des Wettkampfes dann auch sichtlich stolz, dass sich ihre Mannschaften für die Aufstiegswettkämpfe qualifiziert haben. „Nun gilt es, sich bestmöglich auf diese Wettkämpfe vorzubereiten und die Schwierigkeiten noch weiter zu erhöhen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe