TuS Iserlohn: So verlief das Panthers-Duell gegen MTV Köln

Iserlohn Vor dem Spiel gegen den MTV Köln lagen die Iserlohner Regionalliga-Volleyballer auf einem Abstiegsrang. Das sollte sich ändern.

Zuletzt wurde die Lage der Volleyballer des TuS Iserlohn im Kampf um Klassenerhalt in der Regionalliga West immer prekärer. Doch durch das klare 3:0 im Heimspiel gegen den MTV Köln gelang Denny Koard und Co. ein vorläufiger Befreiungsschlag.

Volleyball-Regionalliga: TuS Iserlohn - MTV Köln 3:0 (27:25, 26:24, 25:18). „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns, da wir jetzt wieder Anschluss an das Mittelfeld gefunden haben“, zeigte sich Iserlohns Spielertrainer nach dem letzten Ballwechsel erleichtert. „Heute haben wir viel konstanter als zuletzt gespielt, wozu zum einen eine deutlich verbesserte Annahme und dann natürlich auch die Rückkehr von Artjoms Vascenkovs beigetragen haben.

Die Gastgeber fanden in der Almelohalle gut in die Partie und lagen schnell mit vier oder fünf Punkten in Front. Die Führung verteidigten die Panther bis in die Schlussphase des Satzes erfolgreich. „Dann wollten wir es aber zu schön machen und haben dadurch Köln die Tür nochmals einen Spalt breit geöffnet“, so Koard. Beim Satzball der Iserlohner kamen die Gäste sogar zum Ausgleich (24:24). Doch die entscheidenden Punkte sollten dann in der Verlängerung doch dem TuS gelingen, der sich schließlich mit 27:25 durchsetzte und die 1:0-Satzführung schaffte. „Das war auch psychologisch ganz wichtig für uns im weiteren Verlauf der Partie“, so Denny Koard.

Auch im zweiten Satz machten es die Panther am Ende noch mal spannend

Der zweite Satz bot ein ähnliches Bild. Bis zum Stand von 17:13 behaupteten die Gastgeber mehr oder wenig deutlich eine Führung, doch am Ende wurde es auch in diesem Durchgang nochmal eng. Aber erneut bewies der TuS Nervenstärke und konnte sich erneut in der Verlängerung knapp mit 26:24 durchsetzen.

Nach dem 0:2-Satzrückstand schien der Widerstand der Rheinländer zunehmend zu erlahmen. Das nutzten die Panther, um sich bis auf 15:7 abzusetzen. Diese beruhigende Führung brachte der TuS schließlich auch mit 25:18 ins Ziel. „Damit können wir etwas entspannter am 18. November zum nächsten Auswärtsspiel nach Bielefeld reisen, wo die Trauben für uns wahrscheinlich höher hängen dürften“, blickt Denny Koard bereits voraus.

