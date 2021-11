TuS Iserlohn kommt prächtig aus den Startlöchern

Iserlohn. Die Hockeyteams der Damen und Herren siegen zum Start in die Verbandsliga-Hallensaison jeweils deutlich.

Der Auftakt in die Hallensaison ist den Hockeyteams des TuS Iserlohn geglückt. Sowohl die Männer als auch die Damen haben jeweils ihre ersten Spiele gewonnen, torhungrig zeigten sich beide Teams ebenfalls.





Hallenhockey, 1. Verbandsliga: Soester HC - TuS Iserlohn 0:10 (0:2). Dem TuS gelang ein Einstand nach Maß. Kurioserweise war das Manko der Mannschaft zunächst die Chancenverwertung. Doch sie steigerte sich im Verlauf des Spiels. Nach eineinhalb Jahren ohne Hallenhockey hat sich der Kader der Iserlohner deutlich verändert. Mehreren Abgängen aus persönlichen Gründen stehen Zugänge aus der eigenen Jugend gegenüber. Wichtigster Neuzugang ist aber sicherlich der vom Zweitligisten Oberhausen zurück an den Seilersee gewechselte Alexander Barabo, der nun als Spielertrainer für die Waldstädter aktiv ist.

Defensiv ausgerichtete Gastgeber halten lange die Null

Das Auswärtsspiel in Soest entwickelte sich in den ersten beiden Vierteln zu einem Geduldsspiel. Die Gastgeber setzten auf einen ruhigen Aufbau und eine defensive Grundaufstellung. Nur wenige Angriffe des TuS mündeten auch in einem Torschuss. Insbesondere der gut aufgelegte Schlussmann der Soester sorgte dafür, dass es torlos in die erste Viertelpause ging, was dem Spielverlauf widersprach.

Auch der zweite Spielabschnitt begann recht zäh. Doch die Angriffe der Gäste wurden fortwährend zielstrebiger und in der 23. Spielminute eröffnete Alexander Barabo mit einem sehenswerten Treffer aus spitzem Winkel den Torreigen. Cem Atay erhöhte kurz darauf zum 2:0- Halbzeitstand. In den folgenden beiden Vierteln schlug sich die Überlegenheit immer mehr in Toren nieder, bereits im dritten Spielabschnitt folgte ein Tor dem anderen. Andreas Busemeier, Maximilian Lichtenheld, zweimal Marvin Barabo und erneut Atay erhöhten spielentscheidend auf 7:0.

Mit dem klaren Ziel, ohne Gegentreffer zu bleiben und auf ein zweistelliges Ergebnis zu erhöhen gingen die Iserlohner in das Schlussviertel. Zwar konnte die Torflut aus dem vorherigen Abschnitt nicht wiederholt werden, doch Barabo, Fabian Lang und Atay mit seinem dritten Treffer rundeten den perfekten Saisonstart ab.

TuS: Hebbinghaus - M. Barabo, Lang, Miczka - A. Barabo, Willemsen - Atay, Becker, Busemeier, Lichtenheld.

Hallenhockey, 2. Verbandsliga Damen: TuS Iserlohn - VfB Hüls II 8:4 (3:3). Das erste Saisonspiel der TuS-Damen startete zunächst mit einem Iserlohner Team, das von Anfang an Druck machte. So stand es zunächst 3:0 gegen einen Gegner, der sich hauptsächlich auf die Verteidigung konzentrierte. Die Iserlohnerinnen verloren aber dann den Faden und ließen die Gäste aus Marl ins Spiel kommen.

Nach der Pause schärfen die TuS-Damen wieder ihre Sinne

So stand es zur Halbzeit 3:3. Trainerin Judith Pusch fand in der Pause aber offenbar die richtigen Worte, denn nach dem Seitenwechsel lief es wieder. Der VfB Hüls stand sehr tief, aber die Iserlohnerinnen fanden die Lücken und führten kurz vor dem Ende mit 7:4. Mit dem Schlusspfiff gelang dann noch der Treffer zum 8:4 Endstand. Nach so langer Spielpause und vielen Veränderungen im Kader fügten sich die von der Jugend nachgerückten Spielerinnen gut ins Team ein.

