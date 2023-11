TuS 06 Dröschede erfährt starken Zulauf

Dröschede Beim Tag des Kinderturnens tauchen 111 junge Teilnehmer in die Zirkuswelt ein. Nicht nur deswegen zieht der Verein ein positives Fazit.

Der TuS 06 Dröschede beteiligte sich auch in diesem Jahr am bundesweiten „Tag des Kinderturnens“. Zum Mitmachen in der Turnhalle „Auf der Emst“ waren alle Kinder willkommen – unabhängig davon, ob sie einem Sportverein angehören, oder nicht. 111 Kinder fühlten sich von der Einladung schließlich angesprochen und füllten den Tag mit Leben. Das Programm steht jedes Jahr unter einem anderen Motto, diesmal lautete es „Zirkus“. Und so empfingen die Übungsleiter und Übungshelfer des TuS 06 die jungen Turner an den thematisch entsprechend aufgebauten Stationen.

Vom „Jongleur-Star“ über den „Zirkuspudel“ bis hin zum „Sprung in die Manege“ – die Kinder erleben bei den Übungen einen Ausflug in die vielfältige Welt des Zirkus, lernten so fantasievoll verschiedene Geräte kennen und probierten sich an ihnen aus.

Zahlreiche Eltern nutzten die Gelegenheit, die Fähigkeiten ihrer Sprösslinge zu bestaunen. Sie erlebten dabei, wieviel Spaß die Kinder an dieser Art von Sport und Bewegung haben. Zum Schluss durften sich die jungen Akteure ein kleines Präsent aussuchen. Der Waffelstand, betreut von der Jugend des TuS 06, war ebenfalls sehr gefragt, so dass eine willkommene Spende für die Jugendarbeit zustande kam.

