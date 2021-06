Turnerinnen des TuS Iserlohn improvisieren

Iserlohn. Das Training an den Geräten in der Halle ist noch nicht wieder erlaubt.

Allmählich kehrt auf den Sportanlagen wieder Normalität ein. Beispiel Hemberg-Nordhang: Dort kann es vorkommen, dass im Stadion trainiert wird, zeitgleich die Beachvolleyballfelder bespielt werden und sogar nebenan auf der Rasenfläche Betrieb herrscht.

Dorthin weichen Anja Grundler und Rainer Beulen seit einer Woche aus. Gemeinsam trainieren sie die Leistungsturngruppe des TuS Iserlohn, die aus Mädchen und Frauen zwischen vier und 22 Jahren besteht und zu Trainingszwecken eher selten draußen zu sehen ist. „Während des Lockdowns haben wir uns dreimal pro Woche zum virtuellen Training getroffen, jetzt sind wir montags, mittwochs und freitags hier, solange wir noch nicht in die Halle dürfen“, schildert Anja Grundler.

Sie hofft, dass es mit der Rückkehr dorthin schnellstmöglich klappt. „Normalerweise trainieren wir an Geräten wie dem Schwebebalken oder dem Spannbalken. Beide stehen uns hier natürlich nicht zur Verfügung. Es geht im Moment erst einmal darum, wieder eine Gruppe zu werden und Kraft aufzubauen.“

Den ganz hohen Druck, so schnell wie möglich wieder mindestens das alte Leistungsniveau erreichen zu müssen, haben die Turnerinnen nicht. Wettkämpfe gibt es 2021 im zweiten Jahr in Folge nicht. Die Turnerinnen messen sich sonst mit der Konkurrenz in drei verschieden Klassen: Der Bezirksliga, der Gauliga und in der Verbandsliga, bei der es sich um die dritthöchste Wettkampfklasse Westfalens handelt.

