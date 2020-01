Treibende Kraft im Aufschwung

Die Erfolgsbilanz dieser Mannschaft ist außergewöhnlich. Wenn die Hockey-Herren des TuS Iserlohn zum Punktekampf in der 2. Verbandsliga antreten, dann gewinnen sie ihn auch. Siege und Aufstiege sind ihr Markenzeichen, und der Kapitän ist die Leitfigur. Marvin Barabo personifiziert das Revival der Hockeyabteilung, die Wiederbelebung der Herrenmannschaft, das Anknüpfen an einstige Erfolge.

„Es macht Riesenspaß, wieder mit Spielern in einer Mannschaft zu stehen, die man von früher kennt und mit denen man in Iserlohn schon viel erlebt hat,“ sagt der 29-Jährige. Aus der Zwangspause, die vor fünf Jahren eingeleitet werden musste, weil viele Spieler aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung standen, ist der TuS offenkundig gestärkt hervorgegangen. Langjährige Spieler, die ihre Aktivitäten nach dem Rückzug vom Spielbetrieb in der Fremde fortsetzten, kehrten zurück, und von den 22 Spielern, die aktuell den Kader der ersten und zweiten Mannschaft bilden, haben 20 Iserlohner Wurzeln.

Ein Organisator und Spezialist für Strafecken

So ziemlich am längsten dabei ist Marvin Barabo. Als Siebenjähriger kam er über Schulfreunde zum Hockey, das sein älterer Bruder Jan bereits für sich entdeckt hatte. „Fußball und Handball waren nichts für mich, aber Hockey passte genau“, erinnert sich der Familienvater, der bei der Frage, was den Reiz dieser Sportart ausmacht, ein wenig nachdenken muss. „Es ist anspruchsvoll, mit dem Regelwerk, in dem fast jährlich etwas geändert wird und der Taktik muss man sich schon genau beschäftigen, wenn man es gut machen will.“ Und er macht es gut. Als Abwehrspieler sorgt er für Stabilität, organisiert den Spielaufbau und ist bei Strafecken ein zuverlässiger Torschütze.

Hockey, oft als Studentensport klassifiziert und nicht umsonst in den Universitätsstädten besonders populär und erfolgreich, ist ein nicht ganz ungefährlicher Sport. Ball ober Schläger ins Gesicht zu bekommen, ist nicht völlig auszuschließen, weshalb Marvin Barabo die Skepsis seiner Ehefrau Lena zu spüren bekommt. „Sie trägt mir unmissverständlich auf, bloß nie den Mundschutz zu vergessen.“

Weil er nun einmal Hockeyspieler mit Leib und Seele ist, hat er sich auch schon die Frage gestellt, ob das ein Sport für seine Kinder werden kann. „Aber wir wohnen in Kamen, und da ist es etwas aufwändig, ständig zum Training nach Iserlohn zu fahren.“

Marvin Barabo hat sich in den letzten 20 Jahren nur während des Studiums eine kleine Auszeit vom Hockey gestattet. Für den Polizeidienst musste er eine ordentliche Fitness vorweisen, und weil er ohnehin immer gerne gelaufen ist, schaltete er einige Gänge hoch und präparierte sich für einen Marathon. Den absolvierte er in respektablen 4:12 Stunden, was nicht vielen Mannschaftssportlern gelingt.

Als Polizist arbeitet er auf der Wache in Iserlohn, und er schafft es erstaunlich gut, die wechselnden Dienste mit dem Trainingsbetrieb beim TuS zu koordinieren. Eine wöchentliche Einheit schafft er immer, in der Regel sind es zwei, und für den Kapitän ist es ja selbstverständlich, auch außerhalb der Vereins-Übungszeiten etwas für die persönliche Fitness zu tun.

Angeleitet wird er beim kommenden Meister der 2. Verbandsliga von seinem jüngeren Bruder Alexander. „Er darf mir schon etwas sagen, aber ob ich es dann auch so mache, ist die Frage“, meint Marvin Barabo mit einem Schmunzeln. Der 26-jährige Trainer ist als Spieler nach wie vor für den Zweitligisten Oberhausen aktiv, bringt also viel Kompetenz mit, um den Erfolgsweg des TuS gestalten zu können. „Bei uns beiden laufen schon die Fäden zusammen, und es klappt ja eigentlich ganz gut“, sagt der Kapitän.

Das „ganz gut“ ist fast schon eine Untertreibung, denn Hockey boomt in Iserlohn. Die Männer eilen von Titel zu Titel, die Frauen sind stark im Kommen, und der Nachwuchs verzeichnet regen Zulauf. „Als Verein sind wir für viele Hockeyspieler in der Region richtig interessant geworden“, sagt Marvin Barabo. Ex-Iserlohner klopfen ebenso an wie ambitionierte Akteure ohne TuS-Affinität. Schon jetzt liegen Zusagen für die nächste Saison in der 1. Verbandsliga vor, in der eine Grundlage für das Fernziel Oberliga gelegt werden soll. Denn die peilt der TuS in der Halle wie auf dem Feld an.

Die nächste Meisterschaft soll am 9. Februar gefeiert werden, wenn Verfolger Oelde in die neue Sporthalle der Gesamtschule kommt. Zweifel an Titel und Aufstieg gibt es nicht, so dass die Mannschaft bereits einen Termin für die Festivität in einem Iserlohner Restaurant gebucht hat. Aber ihr reicht es nicht, einfach nur aufzusteigen. „Wir wollen auch diese Serie ungeschlagen abschließen. Nur so kann die Freude wirklich ungetrübt sein“, stellt der Kapitän klar. Er wird wie gewohnt vorangehen, damit auch dieses Ziel erreicht wird.