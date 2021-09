Traumstart ebnet Kangaroos den Weg

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos haben das Testspiel gegen den Regionalligisten BG Hagen mit 93:60 gewonnen.

Die Iserlohn Kangaroos spielen sich direkt nach der Startsirene in einen Rausch: Mit fünf Dreiern in Serie zieht das Team von Coach Dennis Shirvan davon. Nach fast fünf Minuten Spielzeit steht bei den Gästen aus Hagen noch immer die Null auf der Anzeigetafel, bei den Kangaroos schon die 19. Der Pro-B-Ligist entscheidet die Partie gegen den Regionalligisten am Dienstagabend in der Matthias-Grothe-Halle klar für sich.



Basketball-Testspiel: Iserlohn Kangaroos - BG Hagen 93:60 (30:13/50:35/74:53). Beim Wiedersehen mit den früheren Kangaroos-Spielern Opitz, Nedzinzskas und Rebic sowie Coach Filippou, die nun für Hagen aktiv sind, drückten die Kangaroos von Beginn an aufs Tempo. Schnelle Pass-Kombinationen und gutes Laufspiel bescherten dem Team freie Würfe von der Drei-Punkte-Linie – und Joshua Dahmen, Keita und Hübner trafen, wie sie wollten. „Die Energie der Jungs am Anfang war enorm“, bemerkte Kangaroos-Trainer Dennis Shirvan. Seine Mannschaft lag sensationell mit 19:0 in Führung (5.), ließ im Verlauf der ersten Halbzeit dann aber etwas nach.

Unterm Korb wurde nicht mehr konsequent verteidigt, weswegen die Gäste über 22:9 (8.) und 40:27 (16.) zumindest wieder in Reichweite lagen. Nach dem Seitenwechsel fanden die Kangaroos aber zu ihrer Dominanz zurück und bauten ihre Führung aus (58:41, 25.). Das Team zeigte dabei auch einige spektakuläre Aktionen: Loch verpasste nur knapp den Slam-Dunk, auch Keita verfehlte nach tollem Zuspiel von Prostran einen Dunk nur minimal. „Die Jungs sollen frei spielen und nicht nur nach dem Schema agieren. Ich mag diese kreativen Lösungen, wir sind ein junges Team, da ist das normal“, sagte Trainer Shirvan zu diesen Spielzügen, die nicht nur schön aussahen, sondern auch zum Ziel führten: So verwertete Marei mit Sprungkraft ein geschicktes Zuspiel von Ruben Dahmen – 73:53 (29.). In der Schlussphase gelang Trettin noch ein Dreier, mit dem die Iserlohner erstmals mit einem Abstand von über 30 Punkten in Führung gingen – 88:57 (36.). Mit der Marke „Hundert“ liebäugelten die Kangaroos, aber dafür war ihr Spiel in den letzten 180 Sekunden nicht mehr zielstrebig genug.

Iserlohn Kangaroos: Marei (4), Loch (13), J. Dahmen (8), Francisco (1), Prostran (7), Hübner (8), Keita (8), Trettin (3), Möller (16), Buss (2), Dizdar (6), R. Dahmen (17) BG Hagen: Ligongs (13), Philipp (3), Wegmann (10), Opitz, Spitale (6), Nedzinzskas (3), Ribic (10), Gebehenne, Fuhrmann (6), Theodoridis (7), Kricheveski (2) Dreier: Kangaroos 14/38 = 37 % (Loch 2/3, J. Dahmen 2/7, Prostran 1/1, Hübner 2/5, Keita 1/4 , Trettin 1/2, Dizdar 1/4, R. Dahmen 4/6) - Hagen 3/22 = 14 % (Philipp 1/1, Nedzinzskas 1/8, Ribic 1/5) - Feldwurfquote: 39 % (28/71) - 36 % (21/58) - Freiwürfe: 23/32 = 72 % - 15/24 = 63 % - Rebounds: 48/26 - Ballverluste: 17 - 14 - Fouls: 21 - 23 - Schiedsrichter: Daniel Lagudka (Köln) / Alper Aksit (Mülheim)

Trainerstimmen Dennis Shirvan (Trainer Kangaroos): „Wir sind richtig gut gestartet, haben alles getroffen, was ging. Dann haben wir viel gewechselt und der Rhythmus ging verloren. Das zweite Viertel war überhaupt nicht gut, da haben wir nicht mehr richtig verteidigt und in der Offensive nachgelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder unsere Linie gefunden und letztlich auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“Kosta Filippou (Trainer BG Hagen): „Wir sind sehr bescheiden ins Spiel gekommen, haben uns dann aber in die Partie gearbeitet. Im dritten und vierten Viertel war zu merken, dass bei Iserlohn viel mehr Intensität und Kraft da war.“

