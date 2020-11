Training im Leistungszentrum

Ob sie nun gleich neidische Blicke auf sich ziehen? Während andere Sportler während des November-Lockdowns im Homeoffice oder zumindest ganz individuell am Erhalt der Fitness arbeiten, können die Kaderathleten des Taek-wondo-Centers Iserlohn echtes Training absolvieren. Denn die Corona-Schutzverordnung für den Sport erlaubt neben den Profis auch den Mitgliedern von Bundes- und Landesleistungszentren die Fortführung ihrer gewohnten Tätigkeit.

„Alles andere wäre ja auch schlimm gewesen“, sagt Carlos Esteves, Ex-Bundestrainer und Chefcoach der Iserlohner. „Schließlich geht es um die Teilnahme an den Europameisterschaften im nächsten Jahr, und da kann man nicht einfach ein paar Wochen aussetzen.“ Aber Taekwondo hat es als klassischer Kontaktsport in diesem Jahr schwer gehabt. Nach dem ersten Lockdown dauerte es lange, bis überhaupt wieder ein Trainingsbetrieb zulässig war, doch Wettkämpfe hat es seit Februar noch nicht gegeben. Große Turniere locken in normalen Zeiten hunderte von Teilnehmern aus aller Welt an, aber das war in den vergangenen Monaten nicht darstellbar. Im November sollte die wettkampflose Zeit für das TKD Center allerdings enden.

Für den Nachwuchs stand ein Final-8-Turnier in Sachsen-Anhalt auf dem Programm, das mittlerweile abgesagt wurde. Weiterhin im Terminkalender stehen hingegen die Kroatien Open vom 21. bis 25. November, für die sich ursprünglich 700 Aktive angemeldet hatten. Carlos Esteves wollte dort seine amtierende U21-Europameisterin Laura Goebel an den Start schicken, um die Qualifikation für die EM 2021 unter Dach und Fach zu bringen.

„Da gibt es Riesenhallen, es wird auf zehn Matten gekämpft, und es hätten nur Athleten und Trainer Zutritt gehabt“, hatte sich der Coach bereits auf das Stelldichein der Weltelite gefreut. Doch er musste alle Pläne beerdigen. „Nach der Rückkehr müssten wir mit ein paar Tagen Quarantäne rechnen, auch wenn wir uns direkt testen lassen. Das kann ich mir beruflichen Gründen nicht erlauben, und Laura kann nicht einfach die Schule ausfallen lassen.“ Also doch weiterhin nur Training.

Beim TKD Center hat man den Vorteil, dass die kleine Halle am Stenner-Gymnasium ansonsten nicht vom Vereinssport genutzt wird. „Wir haben ein hervorragendes Hygienekonzept erstellt und in den letzten Monaten sehr verantwortungsbewusst trainiert“, betont Esteves. Die Trainingsfläche und die Pratzen werden regelmäßig desinfiziert, Kopfschutz und Weste dürfen nicht getauscht werden, und wenn Abstände nicht eingehalten werden können, wird mit Schutzmaske trainiert. Der Trainer rechnet vor, dass der Verein bislang fast 700 Euro in Hygienemaßnahmen investiert hat.

Das Hygienekonzept wird strikt eingehalten

Dennoch war es für ihn in diesem Jahr nicht leicht, seine Aktiven bei der Stange zu halten. Es gab schließlich auch Eltern, die ihre Kinder nicht mehr zum Sport schicken wollten und aus dem Verein abmeldeten. Und andere konnten sich in den Wochen des Online-Trainings nicht für das regelmäßige Mitmachen erwärmen. Jetzt beginnt für rund ein Dutzend Talente des TKD Centers wieder das Übungsprogramm daheim, denn in die Halle dürfen neben Laura Goebel nur Kaan und Feyyaz Gümüs sowie Nele Voigt, die sich auf die Kadetten-Europameisterschaft vorbereiten.

Auf den zur Verfügung stehenden 200 Quadratmetern ist Platz genug, um alle Vorgaben penibel einhalten zu können, aber Esteves weiß natürlich, dass Wettkämpfe nicht zu ersetzen sind. „Man muss sich mit anderen messen können und die Realität vor Augen geführt bekommen“, betont der Coach. Dazu dürfte es in diesem Jahr wohl nicht mehr kommen, und welche Auswirkungen das auf das Leistungsniveau und die Chancen bei den Meisterschaften 2021 (so sie denn stattfinden) haben wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Aber in diesen Zeiten sind die TKD-Asse ja froh, überhaupt richtig trainieren zu dürfen.