Trainieren für das Sportabzeichen

Deilinghofen. Der Stadtsportverband Hemer nimmt die Aktivitäten wieder auf.

Allmählich kehrt im Felsenmeerstadion der Alltag ein. Die Leichtathleten des TV Deilinghofen sind vor Ort und mittlerweile wieder auch jene, die für das Sportabzeichen trainieren. „Eigentlich beginnt die Saison bei uns Anfang Mai. Durch Corona konnten wir aber erst am 3. Juni starten, womit wir aber noch gut bedient waren, immerhin haben wir nur einen Monat verloren“, schildert Ronald Schmalz, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Sportabzeichen des Stadtsportverbandes Hemer.

Sechs, sieben Anwärter auf das Sportabzeichen zählt er seitdem immer an den beiden Trainingstagen montags zwischen 17 und 18.30 Uhr, sowie mittwochs zwischen 17.30 und 19 Uhr. „Damit liegt die Teilnehmerzahl im normalen Bereich. Ich habe es in vielen Jahren, seit ich dabei bin, erst zweimal erlebt, dass zehn oder mehr Leute gleichzeitig trainiert haben.“

Und es kommen längst nicht nur Hemeraner. Am vergangenen Mittwoch traf zum Beispiel der 26-jährige Carsten Placzek auf der im Felsenmeerstadion ein. Er lebt in Altena und benötigt das Sportabzeichen für die Ausbildung zum Polizisten. „In Altena ist es aufgrund von Corona noch nicht wieder möglich zu trainieren.“ Zur Freude von Schmalz hatte Placzek bereits den Schwimmnachweis dabei – er ist Voraussetzung für die Anmeldung.

Die Gefahr, sich das Virus einzufangen, wird so gut es geht minimiert. Schmalz: „Wir achten darauf, dass sich nicht zu viele Aktive an einem Ort aufhalten, sondern entzerren das Geschehen.“ Immer griffbereit stehen zwei Flaschen mit Desinfektionsmittel: Eine blaue für alle möglichen Gegenstände und Geräte, sowie eine gelbe für die Hände. So können sich die Trainierenden ganz darauf konzentrieren, Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit zu optimieren, denn darauf kommt’s bei der Prüfung an.