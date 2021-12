Titel für Jugendformation der Teddybears

Die Jugendformation des gastgebenden RRC Teddybears, „2Fast4U-Little“, sicherte sich bei den Deutsche Meisterschaft der Formationen in Iserlohn den Titel.

Iserlohn. „2Fast4U-Little“ schafft es bei den Deutschen Meisterschaften in Iserlohn nach ganz vorne. Der Kraftakt des Vereins wird belohnt.

Für den RRC Teddybears war klar, dass dieser Kraftakt gestartet werden musste. „Der Ausfall der Deutschen Meisterschaft hätte für unsere Sportlerinnen und Sportler bedeutet, dass sie eine dritte Turniersaison verpassen würden. In einer Sportart, in der die Wettkämpfe essenziell sind, wäre das eine enorme Belastung gewesen, die viele Vereine an den Rand der Existenz gedrückt hätte“, begründete Matthias Tuschen, Vorsitzender der Teddybears, den mutigen Schritt, die Titelkämpfe der Rock’n’Roll- & Boogie-Woogie-Formationen nach Iserlohn zu holen, nachdem der ursprüngliche Ausrichter einen Rpckzug gemacht hatte.

Innerhalb von zwei Monaten musste nun ein Programm absolviert werden, mit dem man normalerweise zwei Jahre vor einer solchen Veranstaltung beginnt. In enger Absprache mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt wurde ein Durchführungskonzept erarbeitet, das allen Zuschauern und Tänzern eine sichere Veranstaltung bieten konnte. „Wir haben mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, versucht, die Risiken auf ein Minimum zu reduzieren“, erläuterte Trainer Philipp Bäuerle. Und weiter: „Unserem Aufruf, sich freiwillig unmittelbar vor der Veranstaltung testen zu lassen, sind weitgehend alle gefolgt. Selbst die Maskenpflicht innerhalb der Halle wurde penibel umgesetzt, nur die Aktiven auf der Wettkampffläche durften für ihren Vortrag die Masken ablegen.“

Die Teddybears fanden somit einen Weg, um auch in schwierigen Zeiten einen Wettkampf über die Bühne bringen zu können.

Auch sportlich wurden die Titelkämpfe für die gastgebenden Iserlohner zu einem vollen Erfolg. Der Deutsche Meistertitel bei den Jugendformationen ging mit deutlichem Abstand an „2Fast4U-Little“.

Vizemeister von 2019 diesmal ganz oben auf dem Treppchen

Die Vizemeister von 2019 konnten im identischen Starterfeld zur letzten Meisterschaft mit einer deutlichen Leistungssteigerung aufwarten, und sie verwiesen die Titelverteidiger aus dem brandenburgischen Königs Wusterhausen auf den zweiten Platz. Ihr Vortrag zu Musik von Little Richard im Rockabilly-Trikot sorgte für eine extatische Stimmung in der Halle, so dass das Endergebnis fast zur Formsache wurde. Zur Formation gehören Erika Haraschuta, Finja Hadasch, Michelle Krämer, Viktoria Heberle, Jan Bickenbach, Philipp Görmann, Ryk van der Lingen und Alexander Siwek.

Auch „2Active4U“ gelang der Sprung aufs Treppchen. Bei ihrem ersten Turnier als Ladyformation präsentierten sie sich souverän und legten das „kindlich-niedliche“ aus der Vergangenheit endgültig ab. In einem starken Teilnehmerfeld erreichten sie einen hervorragenden dritten Platz. Gegen die deutlich ältere und erfahrene Konkurrenz konnten sich die Iserlohner Ladys sehr gut behaupten, und nun gilt es abzuwarten, wozu sie in Zukunft fähig sind. In der Kategorie der Showformationen kamen gleich zwei Formationen aus der Waldstadt.

Zwei Iserlohner Teams bei den Showformationen am Start

„2Female4U“ wäre eigentlich als Ladyformation in die Turniersaison gegangen, die coronabedingte Zwangspause im vergangenen Jahr hat aber für einen deutlichen Mitgliederschwund gesorgt. So mussten die ehemaligen Deutschen Meister mit einer halben Mannschaft bei ihrem letzten Wettkampf antreten. Der Einzug ins Finale gelang souverän, letztlich stand Platz sechs zu Buche. Wichtiger war aber nach der langen Durststrecke, endlich wieder vor Publikum im Rampenlicht stehen und dort einen emotionalen Abschluss finden zu können. Ihre Vereinskollegen „2Unqiue4U“ landeten auf Rang fünf. Die Enttäuschung über die Platzierung war allen Beteiligten anzumerken, aber das glückliche Gefühl, dass man endlich wieder sein Können auf die Fläche bringen konnte, überwog letztlich.

„Wir danken allen Helfern, die bei der Durchführung der Wettkämpfe tatkräftig geholfen haben, sowie allen Sportlern, die sich jederzeit vorbildlich verhalten und den Ernst der Situation erkannt haben. Und wir danken allen Zuschauern, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben,“ resümiert Trainerin Margit Tuschen nach dem erfolgreichen Ende der Veranstaltung, bei der nachweislich keine Infektion stattgefunden hat.

