Thomas Schreiber führt ITS-Fußballer

Iserlohn. Die Fußballer der Iserlohner Turnerschaft haben einen neuen Vorsitzenden. Thomas Schreiber wurde am Freitag auf der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung zum Nachfolger von Jonny Jobczyk gewählt, der sich aus zeitlichen Gründen aus dem Vorstand zurückgezogen hat.

2015 war er Geburtshelferfür die Jugendabteilung

Schreiber ist im Verein kein Unbekannter. Zusammen mit Andreas Hitzegrad gründete er vor fünf Jahren die Jugendabteilung der Turnerschaft und war seitdem Jugendgeschäftsführer. Dass er sich zur Wahl stellte, bezeichnet er als „logischen Schritt. Man kennt sich innerhalb des Vorstandes, das mach die Sache einfacher.“

Schreiber ist der erste Vorsitzende der Fußballabteilung, der nicht gleichzeitig noch aktiver Spieler oder Trainer ist. „Ich denke, dass es dadurch keine Interessenskonflikte geben wird“, sagte der 45-Jährige, der momentan auf einige Projekte fokussiert ist, aber noch nicht ins Detail gehen möchte. „Das ist alles noch nicht spruchreif“, bittet er um Verständnis.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem der Rückblick auf das Jahr 2019, der für Wehmut sorgte. Geschäftsführer Carsten Fürst erinnerte in seinem bebilderten Vortrag an den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga A, sowie verschiedene Turniere, Auftritte des Vereinsmaskottchens „MorITS“, an Mannschaftsfahrten und Vereinsfeiern. „Davon können wir derzeit leider nur träumen.“, verwies Fürst auf die aktuellen Probleme durch die Corona-Pandemie.

Corona und die Folgen werden auch auf der Jahreshauptversammlung 2021 ein Thema sein. Darauf schwor Kassierer Niklas Mergner die Mitglieder bereits ein. „Wegen der Turnierausfälle wird die Bilanz nächstes Jahr schlechter ausfallen.“ Für 2019 verzeichnete Mergner noch ein Plus.